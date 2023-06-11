Украинцы останутся без херсонских арбузов из-за подрыва Каховской ГЭС, — СМИ

По словам специалистов, после подрыва Каховской ГЭС будет наблюдаться "опустынивание территории": вести сельскохозяйственные работы невозможно из-за повреждения оросительной системы. На ее восстановление понадобятся годы и огромные деньги.

Related video

В результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, украинцы останутся без любимых арбузов и помидоров из Херсонской области. Об этом в воскресенье, 11 июня рассказали опрошенные изданием OBOZREVATEL эксперты.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для овощных культур

Большая часть степей Херсонской области, предназначенная для выращивания масленичных, зерновых, бахчовых и овощных культур лишилась систем орошения. Оросительные системы правого и особенно левого берега Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС были уничтожены, в связи с чем орошаемые земли области остались без воды.

"Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы наблюдаем в районе Алешек — возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, будет невозможно. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги", — отмечает глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

В свою очередь глава Союза украинских селян Иван Томич отметил, что ранее Херсонская область была лидером Украины по использованию отлично отлаженных оросительных систем, поскольку для выращивания разных культур использовались и каналы и капельные системы, которые черпали воду из уничтоженного водохранилища.

Увидят ли украинцы херсонские арбузы в этом году?

Эксперт рынка сельскохозяйственной продукции, глава БО "Борщ" Виталий Иванков рассказал изданию, что нынешний урожай знаменитых херсонских арбузов на затопленных территориях практически полностью смыт.

"Это в большей степени касается оккупированной части левобережья. На территориях дальше от воды урожай будет, но мы его не увидим, как и в прошлом году. Поскольку оккупанты не выпускают товар на мирную территорию Украины. Кое-что останется на правом берегу, но в любом случае урожай арбузов уменьшится в разы", — отметил Иванков.

По информации издания, помимо Херсонской области фермеры Николаевской и Одесской областей увеличили посевы арбузов, поэтому без любимого летнего продукта украинцы все же не останутся. Местные фермеры пообещали, что цены не будут такими высокими как в прошлом году (для примера в Херсоне цена арбузов за кг составляла около 3-4 грн, а в Киеве уже по 30-40 грн)

Что будет с херсонскими помидорами

По информации Томича, наводнение внесло свою лепту в оросительные системы, в связи с чем на их восстановление уйдут годы. Многие овощи, которые ранее выращили в области, такие как лук, помидоры, баклажаны, сладкий перец и др. будут недоступны. Однако эксперт отмечает, что украинцы еще с прошлого года адаптировались к растущим ценам на овощи, после того, как россияне оккупировали Херсонскую и часть Запорожской области, поэтому резкого скачка цен на эти продукты не произойдет.

Напомним, в середине марта в комитете ВР по вопросам аграрной и земельной политики заявили, что в Херсонской области в 2023 году не будут сеять арбузы по причине заминированных полей.

В начале апреля спикер Херсонской ОВА Толоконников заявлял, что в области было разминировано около 50 тысяч гектаров, из которых около 2 тысяч гектаров выделят под посевы бахчи.