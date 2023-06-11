Українці залишаться без херсонських кавунів через підрив Каховської ГЕС, — ЗМІ

За словами фахівців, після підриву Каховської ГЕС спостерігатиметься "спустошення території": вести сільськогосподарські роботи неможливо через пошкодження зрошувальної системи. На її відновлення знадобляться роки та величезні гроші.

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Внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, українці залишаться без улюблених кавунів та помідорів з Херсонської області. Про це в неділю, 11 червня, розповіли опитані виданням OBOZREVATEL експерти.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для овочевих культур

Більшість степів Херсонської області, призначених для вирощування олійних, зернових, баштанних та овочевих культур втратила системи зрошення. Зрошувальні системи правого та особливо лівого берега Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС були знищені, у зв'язку з чим зрошувані землі області залишились без води.

"Буде спостерігатися опустелювання території. Це приблизно те, що ми спостерігаємо в районі Олешок – виникнення рукотворних пустель. Вести сільське господарство у тому вигляді, як воно було до підриву ГЕС, буде неможливо. На відновлення зрошувальної системи знадобляться роки та величезні гроші", – зазначає голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

У свою чергу голова Спілки українських селян Іван Томич зазначив, що раніше Херсонська область була лідером України з використання відмінно налагоджених зрошувальних систем, оскільки для вирощування різних культур використовувалися як канали, так і крапельні системи, котрі черпали воду зі знищеного водосховища.

Чи побачать українці херсонські кавуни цього року?

Експерт ринку сільськогосподарської продукції, голова БО "Борщ" Віталій Іванков розповів виданню, що нинішній урожай знаменитих кавунів на затоплених територіях практично повністю змитий.

"Це переважно стосується окупованої частини лівобережжя. На територіях далі від води врожай буде, але ми його не побачимо, як і минулого року. Оскільки окупанти не випускають товар на мирну територію України. Дещо залишиться на правому березі, але в у будь-якому разі врожай кавунів зменшиться в рази", – зазначив Іванков.

За інформацією видання, крім Херсонської області фермери Миколаївської та Одеської областей збільшили посіви кавунів, тому без улюбленого літнього продукту українці все ж таки не залишаться. Місцеві фермери пообіцяли, що ціни не будуть такими високими як торік (для прикладу, у Херсоні ціна кавунів за кг становила близько 3-4 грн, а в Києві вже по 30-40 грн)

Що буде з херсонськими помідорами

За інформацією Томича, повінь зробила свій внесок у зрошувальні системи, у зв'язку з чим на їх відновлення підуть роки. Багато овочів, які раніше вирощували в області, такі як цибуля, помідори, баклажани, солодкий перець та інші будуть недоступні. Проте експерт зазначає, що українці ще з минулого року адаптувалися до зростаючих цін на овочі, після того, як росіяни окупували Херсонську та частину Запорізької області, тому стрімкого стрибка цін на ці продукти не буде.

Нагадаємо, в середині березня в комітеті ВР з питань аграрної та земельної політики заявили, що в Херсонській області у 2023 році не сіятимуть кавуни через заміновані поля.

На початок квітня речник Херсонської ОВА Толоконніков заявив, що в області було розміновано близько 50 тисяч гектарів, з яких близько 2 тисяч гектарів виділять під посіви баштана.