"Дуже символічно": цього року українці матимуть змогу купити кавуни з Херсона, — ОВА (відео)

За інформацією спікера Херсонської ОВА, на українців цього року чекає сюрприз — в області на 2 тисячах гектарів буде посіяно баштан.

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Влітку 2023 року українцям знову вдасться поласувати кавунами з Херсона. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

На запитання журналістів про те, як проводяться весняні польові роботи в Україні, Толоконніков відповів, що на кінець березня було розміновано близько 50 тисяч гектарів землі, до цього часу українські сапери змогли розмінувати ще близько 20 тисяч.

Близько 40 українських агропідприємств займатимуться засівом.

Також Толоконніков зазначив, що на українців цього року чекатимуть дуже символічні новини — повернення херсонських кавунів.

"З хороших новин — буде небагато, але будуть херсонські кавуни, на 2 тисячах гектарів буде посіяно баштан, це дуже символічно для нас", — підкреслив він.

Нагадаємо, наприкінці листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що операція Збройних сил України по звільненню Херсона тривала з початку вересня, і що українська армія заплатила високу ціну за деокупацію обласного центру.

Вранці 11 листопада 2022 року на площі біля будівлі Херсонської адміністрації вивісили український прапор. За кілька годин городяни зустріли бійців ЗСУ у різних районах міста, а над будівлею ОВА підняли синьо-жовтий прапор.