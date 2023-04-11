"Очень символично": в этом году украинцы смогут купить арбузы из Херсона, — ОВА (видео)

По информации спикера Херсонской ОВА, украинцев в этому году ожидает сюрприз — в области на 2 тысячах гектаров будет посеяна бахча.

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Летом 2023 года украинцам снова удастся полакомиться арбузами из Херсона. Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

На вопрос журналистов о том, как проводятся весенние полевые работы в Украине, Толоконников ответил, что на конец марта было разминировано около 50 тысяч гектаров, к текущему времени украинские саперы смогли разминировать еще около 20-ти тысяч.

Около 40-ка украинских агропредприятия будут заниматься засевом.

Также Толоконников отметил, что украинцев в этом году будут ждать очень символичные новости — возвращение херсонских арбузов.

"Из хороших новостей — немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тысячах гектаров будет посеяна бахча, это очень символично для нас", — подчеркнул он.

Напомним, в конце ноября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что операция Вооруженных сил Украины по освобождению Херсона длилась с начала сентября, и что украинская армия заплатила высокую цену за деоккупацию областного центра.

Утром 11 ноября 2022 года на площади возле здания Херсонской администрации вывесили украинский флаг. Спустя несколько часов горожане встретили бойцов ВСУ в разных районах города, над зданием ОВА подняли сине-желтый флаг.