Переломный момент: почему мировой экономике снова предрекают финансовый кризис

Несмотря на непрерывное повышение ставок в течение последних 18 месяцев инфляция во многих ведущих экономиках остается упорно высокой, в то время как скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские коллапсы со времен финансового кризиса 15 лет назад.

Для мировой экономики сейчас началось решающее время из-за попыток некоторых стран сдержать инфляцию. К таким выводам пришли аналитики швейцарского Банка международных расчетов (BIS). Они также призвали мировые центробанки повышать процентные ставки, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что несмотря на непрерывное повышение ставок в течение последних 18 месяцев, инфляция во многих ведущих экономиках остается упорно высокой, в то время как скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские коллапсы со времен финансового кризиса 15 лет назад.

По словам генерального директора BIS Агустина Карстенса, для мировой экономики начался переломный этап, поэтому нужно тщательно подготовиться к будущим серьезным вызовам. Он также добавил, что монетарная политика должна восстановить ценовую устойчивость, а фискальная политика должна консолидироваться.

Тем временем руководитель денежно-кредитного и экономического подразделения BIS Клаудио Борио подчеркнул, что есть риск возникновения "инфляционной психологии", хотя ожидаемое повышение ставок на прошлой неделе в Великобритании и Норвегии показало, что центральные банки пытаются "выполнить свою работу" и решить проблемы.

Аналитики считают, что чем дольше инфляция будет оставаться на высоком уровне, тем сильнее и продолжительнее необходимо усиление монетарной политики. Согласно отчету BIS, если процентные ставки вернутся к уровню середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик будет, при прочих равных условиях, самым высоким в истории.

По словам Борио, центральные банки должны тщательнее контролировать инфляцию, вопрос только в том, какова будет цена.

Напомним, о надвигающейся мировой рецессии еще в ноябре 2022 года предупреждал основатель Amazon и один из самых богатых бизнесменов на планете Джефф Безос. По его словам, экономический спад произойдет почти во всем мире, поэтому человечеству стоит копить деньги на будущее уже сейчас и отказаться от больших покупок.

Тем временем Фокус исследовал, что влияет на цены в Украине и какова будет инфляция в 2023 году.