Выплата пенсий на карты может быть приостановлена: в ПФУ назвали причины

В Украине периодически проходят проверки личных данных получателей госвыплат, после которых деньги могут перестать поступать на карту. На это есть несколько причин.

В некоторых случаях начисление пенсионных выплат на банковскую карту может быть прекращено. Об этом пишет издание "На пенсии".

Сообщается, что в Украине регулярно проходят проверки данных всех получателей социальных выплат, в частности пенсионеров. По итогу таких проверок начисление пенсий могут приостановить. Для этого в ПФУ есть несколько причин:

выплаты были назначены на основании документов, в которых указаны недостоверные данные;

пенсионер проживает за пределами Украины (если это не предусмотрено соответствующими договоренностями);

получатель выплат умер.

Взирая на это, все лица, получающие от государства выплаты, должны вовремя уведомлять органы Пенсионного фонда Украины об изменениях данных, вносимых в персональную учетную карточку, или о выезде за пределы страны.

Напомним, что ко Дню независимости Украины единоразовую прибавку к пенсии получат некоторые категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, ветераны Второй мировой и российско-украинской войн.

Мы также сообщали, что некоторые категории украинцев могут перестать получать пенсии. Речь идет о людях, получающих пенсионные выплаты от государства и решивших продолжить работать или заниматься предпринимательской деятельностью.

Еще мы писали о том, что с 1 июля некоторым категориям украинцев пересчитают пенсии. Украинцы получат индивидуальный размер надбавки, так как он зависит от стажа и размера первоначальной пенсии, которую насчитали человеку.