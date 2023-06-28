Льготы на коммуналку: кто и почему не сможет оформить субсидию

В Украине семьи, чьи расходы на квартплату превышают 15% дохода, имеют право на получение жилищных субсидий. Однако из-за действия определенных критериев льготу получают не все заявители. И причина не только в материальном достатке, говорят специалисты.

Жилищная субсидия не назначается гражданам, которые имеют просроченную более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен). Об этом пишет Фокус в новой статье "Уменьшить цифры в платежке. Как получить субсидию и кому могут отказать".

По словам управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, жилищная субсидия назначается в таких случаях при условии подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, или обжалования в судебном порядке.

Также льготу не назначают, если:

общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах; член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн; лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн; имеется транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа); в составе семьи есть совершеннолетние неработающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, несмотря на постоянное ужесточение требований по предоставлению субсидий, а также верификации доходов и имущества, остаются нередкими случаи, когда льготы получают достаточно состоятельные граждане. В то же время многие украинцы, которые действительно нуждаются в жилищных субсидиях, не могут их получить.

"Например, сумма субсидии покрывает лишь часть расходов семьи на коммунальные услуги. Если у семьи очень плохая финансовая ситуация, то они могут не в полном объеме оплачивать коммунальные платежи, даже получая субсидии. В результате растет задолженность, а им отказывают в субсидии", — говорит Хмелевский.

Несмотря на повышение требований к получателям субсидий, их часто получают очень небедные люди Фото: УНИАН

Немало проблем при оформлении субсидии возникает из-за того, что некоторые лица, которые прописаны в данной квартире, там фактически не проживают, добавил он.

Кроме того, подход к расчету прибыли лиц, который измеряется каждые полгода, а не за весь год, несовершенен, говорят юристы.

"Это приводит к отказам в назначении субсидий лицам из числа владельцев паев, которые сдают их в аренду весной и летом и получают за это доход. Его они лишены зимой", — пояснил Фокусу Игорь Ясько.

Механизм субсидий надо усовершенствовать, чтобы отказ от предоставления субсидий не делал человека беднее, говорят экономисты

Механизм назначения субсидий следует улучшать, убеждены эксперты. В частности, критерии надо определять таким образом, чтобы отказ от субсидий не приводил к еще большему обнищанию людей и росту задолженности за коммуналку, считает Хмелевский.

"Предоставление субсидий — является следствием низких доходов населения. Единственный способ сделать справедливой ситуацию, — повысить доходы населения. В мире разные способы помощи малообеспеченным, но каждая страна выстраивает свой механизм, исходя из возможности госбюджета", — говорит экономист Олег Пендзин.

Напомним, в Украине разрабатывают новый механизм назначения субсидий. В частности, отменят требование сбора справки и заполнения декларации на назначение субсидии на оплату ЖКУ.

Фокус также писал, что в 2023 году внедряется усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Службы будут проводить три этапа проверки. При обращении за помощью, ее получении, а также после соответствующих выплат.