Свет по рассписанию: в "Укрэнерго" рассказали, будут липроблемы с электричеством зимой

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал возможно ли, чтобы энергосистема работала без сбоев всю зиму.

В украинской энергосистеме в осенне-зимний период снова появится серьезный дефицит. Об этом во время брифинга 28 июня заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Этой осенью и зимой у нас будет более дефицитная система. Нам нужно будет ее сбалансировать за счет дополнительных факторов", — сказал он.

По его словам, энергосистема все же сможет пройти стабильно будущую зиму, если украинское небо будет надежно защищено от российских ракет. Это ключевой фактор для того, чтобы система работала без перебоев.

"Второе — это быстрые и гуманитарные поставки необходимого оборудования. Сейчас очень важно финансирование, которое предоставляют западные партнеры для украинских энергокомпаний", — рассказал Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что помочь сети можно будет путем экономии электроэнергии, включения дополнительных энергоблоков на природном газе и импорта электричества из Европы. Кроме того, по словам главы "Укрэнерго", наиболее пострадавшими от ракетных атак россиян являются крупные городские агломерации Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Запорожья. Там электросети пострадали больше всего.

Напомним, что по данным "Укрэнерго", ВС РФ выпустили по энергообъектам Украины более тысячи ракет и дронов, из которых 250 достигли цели. Чтобы отремонтировать оборудование компании, нужно около 1 млрд долларов.

Возможны ли отключения света летом

По мнению директора Центра исследования энергетики Александр Харченко, из-за недостаточной генерации в июле и августе украинцам грозит возобновление отключений электроснабжения. Эксперт говорит, что в первую очередь поставки энергоресурса будут ограничены для предприятий.

Харченко предположил, что у бизнеса будет два варианта: импортировать электричество из Европы или вовсе не работать. При этом он отметил, что европейская электроэнергия стоит в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине.

"В настоящее время ситуация такова, что в июле и августе вполне возможно придется снова прибегнуть к отключениям в качестве меры балансировки энергетической системы. Просто потому, что генерации недостаточно, она не может покрыть пиковые часы потребления", — отметил он.

Напомним, с мая в Украине в мае 2023 года стартовала масштабная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме сразу возник дефицит мощности.