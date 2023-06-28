Снизят ли налоги в Украине во время войны: Зеленский рассказал, что этому мешает (видео)

Владимир Зеленский считает, что вопросы о налогообложении актуальны для Украины прямо сейчас и объяснил, какие налоговые вопросы государству придется решать уже после войны.

Сейчас Украина очень зависима от финансовых доноров, поэтому о снижении налогов не может быть и речи. Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

По его словам, после победы в войне с Россией у нашей страны появится больший уровень возможностей. Как отметил Зеленский, Украина нуждается в новом рациональном налоговом договоре между государством и обществом, а также в реальном легализации имущества.

При этом лидер государства сказал, что ему нравится идея снизить налоги.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше", — подчеркнул Владимир Зеленский.

На видео с 3:17

Он также отметил, что пониженные налоги должны означать повышенную налоговую добросовестность.

Зеленский считает, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни и всех других сферах, где есть встреча или контакт между гражданином и чиновником, между бизнесменом и чиновником.

"Наша цель — это налоговая без налоговиков, таможня — без таможенников. Автоматические цифровые процедуры", — добавил президент.

Возврат довоенных налогов

29 мая Верховная рада Украины поддержала законопроект №8401, который предусматривает отмену "2% налога ФЛП" с 1 июля 2023 года. Из этого следует, что в Украине с 1 числа будут отменены льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы ФЛП.

Кроме этого, законопроект предусматривает возобновление проведения документальных проверок и возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Напомним, в начале 2023 года пресс-служба Минфина сообщила, что принятие законопроекта № 8401 является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что поддерживает проведение налоговой реформы, в рамках которой будут снижены ставки НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Правда он уточнил, что об этой реформе нужно думать уже после войны.