Повышение тарифов на воду: эксперты объяснили украинцам нюансы изменения цен

По словам эксперта Ярослава Жалило, рост цен на воду не станет критичным для населения, значительно ощутимее электроэнергия, а также горячее водоснабжение.

На заседании НКРЭКУ 29 июня было принято решение о повышении тарифов на воду на 32%. Эксперты прокомментировали Фокусу какие изменения в тарифах будут ожидать украинцев.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 29 июня 2023 состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания (продолжение заседания НКРЭКУ от 31.05.2023), на котором было принято решение принять постановления НКРЭКУ об установлении тарифов централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", — сообщается на сайте НКРЭКУ.

Такое решение было принято вслед за повышением с 1 июля тарифов на электроэнергию. По словам представителя НКРЭКУ Руслана Кайдаша, средневзвешенный рост тарифов составит 32%.

Повышение тарифов на воду пройдет в два этапа

Повышение принято вводить в два этапа. Первый этап стартует 1 июля, второй — 1 сентября 2023 года. НКРЭКУ объясняет, что во время первого этапа на увеличение водного тарифа кроме роста цен на электроэнергию повлияли рост стоимости реагентов, а также изменение объемов реализации.

На втором этапе в тарифы заложат изменение оплаты труда и актуализацию расходов для выполнения обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями.

Новые цены на воду станут критичными для населения

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что рост тарифа на воду не станет критичным для населения.

"Вода — такой же товар, как и все остальное. Когда происходит увеличение составляющих себестоимости — это и электроэнергия, и импортные материалы, и зарплата работников, происходит и увеличение себестоимости предоставления услуг. Однако водоснабжение и водоотвод не занимают ощутимого места в структуре расходов домохозяйств — значительно ощутимее электроэнергия, а также горячее водоснабжение, отопление, и для индивидуальных домов — газоснабжение", — отметил Жалило.

Эксперты отмечают и тот факт, что конечные тарифы зависят от политики местных общин, если местные громады примут решение о компенсации тарифов и равномерного распределения на бизнес и население, то нагрузка на домохозяйства уменьшится.

Напомним, в середине июня стало известно, что водоканалы призвали повысить тарифы на воду с 1 июля.

29 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля".