ФЛП в Украине возвращают довоенные налоги и проверки: когда ждать изменений

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект, который является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

В пятницу, 30 июня, Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену с 1 августа 2023 года единого налога в 2%. Кроме того, с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

Что изменится

В первый день августа исчезнет 2%-й единый налог (ЕН). Процесс перехода с 2% будет происходить следующим образом:

у плательщиков 2%-го единого налога будет право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без предоставления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2%-го ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2%-го ЕН;

новые субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2%-й ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, предоставляется право перейти повторно в 2023 г. на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. В случае подачи заявления до 1 октября такой плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 1 августа 2023 года.

Что будет с проверками бизнеса

Плановые документальные проверки, возможно, коснутся налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере:

производства и/или реализации подакцизной продукции;

организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);

финансов и платежных услуг.

Также бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

Почему у бизнеса отбирают льготы

Еще в начале 2023 года в пресс-службе Министерства финансов заявляли, что принятие законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.

В рамках сотрудничества с фондом Украина также обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, возможна ли отмена всех налогов в Украине во время войны. Глава государства отменил, что ему нравится такая идея, но объяснил, что сейчас провести подобную реформу невозможно по ряду причин.