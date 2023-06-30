"Укрпочта" объявила о пересмотре тарифов с 1 июля: как подорожают услуги

Украинцам объяснили, что повышение тарифов связано с ростом цен на аренду, повышением тарифов на коммунальные услуги и ростом расходов, связанных с доставкой

С 1 июля 2023 года "Укрпочта" введет новые тарифы на доставку товаров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как изменятся цены

За ускоренную доставка по тарифам "Укрпочта Экспресс" придется платить на 10 грн за отправку в пределах одной области и на 8 грн за отправку в пределах страны. Стоимость доставки "Укрпочта Стандарт" в среднем увеличится на 10 грн в пределах одной области и на 7 грн в пределах страны.

"Например, ранее стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составила 35 грн, а после пересмотра тарифов она увеличится до 42 грн. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 70 грн по сравнению с предыдущими 60 грн", – объяснили в компании.

Также изменится стоимость и других услуг. Так, стоимость пересылки документов подорожает на 5 грн. На столько же подорожает стоимость вызова курьера.

Кроме того, начиная с 1 июля, изменится стоимость доставки "мелких пакетов рекомендованных" и доставки посылок в 7 стран Ближнего Востока:

Алжира.

Афганистана.

Катара.

Кувейта.

Омана.

Саудовской Аравии.

Туниса.

В то же время для корпоративных клиентов "Укрпочты" продолжает действовать гибкая система скидок. "Укрпочта" объяснила, что повышение тарифов связано с ростом цен на аренду, повышением тарифов на коммунальные услуги и ростом расходов, связанных с доставкой.

Также в компании заявили, что даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпочты" оставляют доступными и более низкими по сравнению с конкурентами на 20-30%.

Тем временем мошенники активно пользуются новым способом, чтобы разжиться персональными данными украинцев. Схема достаточно проста: на телефон приходит СМС о том, что: "Ваша посылка не может быть доставлена из-за того, что отправитель не точно указал ваши данные". После чего в сообщении указывается поддельная ссылка якобы на сайт "Укрпочты", на котором жертва должна ввести все свои персональные данные, в том числе и номер кредитной карты.