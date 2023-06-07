Клиентов "Укрпочты" атакуют интернет-мошенники: как не стать жертвой

В СМС злоумышленники просят людей уточнить личные данные под предлогом потери посылки.

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Аферисты придумали очередной способ разжиться персональными данными украинцев, сообщает портал AIN. С помощью личных данных преступники могут получить доступ к вашим банковским карточкам и обналичить деньги.

Схема достаточно проста: на телефон приходит СМС о том, что: "Ваша посылка не может быть доставлена из-за того, что отправитель не точно указал ваши данные". После чего в сообщении указывается поддельная ссылка якобы на сайт "Укрпочты", на котором жертва должна ввести все свои персональные данные, в том числе и номер кредитной карты.

Вы должны быть внимательны при получении подобных СМС и не переходить по ссылкам и не давать мошенникам никакой личной информации о себе. "Укрпочта" напоминает, что у нее работает только один официальный сайт ukrposhta.ua и ни к каким другим сайтам организация не имеет ни малейшего отношения.

Мошенники в своих СМС предлагают жертве перейти по таким ссылкам:

ukrposhta.ycthsyl com,

ukrposhta.cnnixx com,

ukrposhta.hbyagb com,

ukrposhta.siwxck com,

ukrposhta.shgbsyl com,

ukrposhta.zsitrz com,

и подобным. Все эти ссылки являются поддельными и мошенническими.

Если у вы получили подобное СМС или сомневаетесь в доставке посылки, то просто обратитесь на горячую линию "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545. Помните, что чем больше личных данных у вас выманят мошенники, тем проще им будет завладеть учетной записью вашей банковской карты и украсть ваши деньги.

Сотрудники банков и государственных организаций никогда не спрашивают своих клиентов номера карт или секретных кодов, не просят переводить деньги на "безопасные счета" и так далее. Такие вопросы и предложения должны сразу сигнализировать вам, что вы общаетесь с мошенником.

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