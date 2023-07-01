Превращает в каннибала: Путин уничтожает российскую экономику, чтобы спасти себя, — Times

По словам журналистов, экономическая продуктивность РФ деградирует. Кремлю приходится "обдирать" элиты и российский народ, чтобы продолжать войну с Украиной.

Президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее финансировать дорогостоящую войну против Украины. Его спасательный круг основан на "безжалостной каннибализации" производственной экономики. Об этом пишет издание Time.

Сообщается, что многие западные комментаторы утверждают, что Путин вытягивает миллиарды из экспорта для финансирования вторжения в Украину благодаря высоким ценам на сырье, слабым западным санкциям и уклонению от них. Однако стоимость энергоносителей упала с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Россия сейчас едва достигает уровня безубыточности по продажам нефти, а нежелательная российская нефть марки Urals торгуется с постоянной скидкой.

По словам журналистов, сейчас Путин взимает "драконовские" налоги на "непредвиденные обстоятельства" практически "со всего, что движется". Россия достигла рекордного бюджетного дефицита. Из РФ выводятся сотни миллиардов суверенных средств. Олигархам приходится жаловаться прессе, а рабочим – выходить на забастовки.

Издание пишет, что на фоне этого, неудивительно, почему военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показал, что население и элиты РФ не сплотились вокруг главы Кремля, как это пытается выставить режим.

Сообщается, что, по оценкам аналитиков, поддержание военных усилий обходится России как минимум в 1 млрд долларов в день. И это без учета финансирования компаний Пригожина, в том числе и "вагнеровцев".

"Проигрыш войн, кажется, идет рука об руку с экономической трясиной и сменой режима в России", — отметили журналисты.

В материале говорится, что, несмотря на иллюзию устойчивости, экономика России терпит крах. Владимир Путин "обдирает" свои элиты и свой народ, чтобы продолжать войну с Украиной, но экономическая продуктивность продолжает деградировать.

Напомним, что 27 июня сообщалось, что Мексика распродает детали из российских самолетов. Международные санкции не позволили мексиканской авиакомпании, которая обанкротилась, вернуть авиацию обратно в РФ, поэтому было принято решение заработать на запчастях с них.

Кроме того, 26 июня стало известно, что в Эстонии выставят на продажу активы российских олигархов. Терминалы, принадлежащие россиянам, в порту Мууга и Силламяэ, очевидно, будут проданы на аукционе. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины.