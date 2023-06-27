Мексика распродает детали из российских самолетов: невозможно отремонтировать

Международные санкции не позволили мексиканской авиакомпании, которая обанкротилась, вернуть авиацию обратно в РФ, поэтому было принято решение заработать на запчастях с них.

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В Мексике начали распродавать запчасти самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производились Российской Федерацией. Они использовались авиакомпанией Interjet, которая обанкротилась. Об этом сообщает издание currenttime.tv 26 июня.

Отмечается, что авиалайнеры отремонтировать невозможно, поэтому на торгах компания пытается продать элементы двигателей и шасси.

В 2016 году авиакомпания из Мексики имела всего 22 российских самолета и количество планировали увеличить до 30 в ближайшие годы. В 2019 году из-за серьезных проблем с обслуживанием и некачественными двигателями было принято решение избавиться от них всех.

В год, когда началась пандемия коронавируса, компания разорилась и началась распродажа всего имущества. Части двигателей и шасси Sukhoi Superjet 100 были выставлены на продажу, однако продать их не получилось.

Вернуть их обратно в Российскую Федерацию также не удалось бы из-за международных санкций.

"Самолет Sukhoi Superjet 100 изначально строили как международный самолет. Двигатель эксклюзивно создавался под этот самолет французской и российской компаниями. Эта международность поместила Superjet в очень тяжелые обстоятельства. И уже дальше самолет создавал проблемы его эксплуатантам", – рассказала авиационный колумнист Анастасия Дагаева.

Стоит отметить, что изначально в РФ решили создать самолет для того, чтобы показать свою страну как прогрессивную и развитую, однако после введения санкций им пришлось отказаться от сотрудничества с французами и в авиацию ставили исключительно поношенные детали.

"Ни одна страна, включая США и несколько европейских стран, которые делают Airbus, не обладает полнейшей линейкой от болтика до чего угодно комплектующих для самолетов. Все самолеты в мире до сих пор делаются в международной кооперации", – отметила Анастасия Дагаева.

Напомним, 17 марта сообщалось, что Турция перестала обслуживать самолеты из РФ и Беларуси. Анкара остановила услуги для грузовых, коммерческих и чартерных самолетов из-за антироссийских санкций. Под ограничения, в частности, попадают борты "Аэрофлота", S7 Airlines и Белавиа.