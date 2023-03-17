Турция перестала обслуживать самолеты из РФ и Беларуси: в "черном списке" более 40 бортов

Анкара остановила услуги для грузовых, коммерческих и чартерных самолетов из-за антироссийских санкций. Под ограничения, в частности, попадают борты "Аэрофлота", S7 Airlines и Белавиа.

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В Турции с 16 марта не будут заправлять и обслуживать более 20 самолетов Airbus и Boeing авиакомпаний из России и Беларуси. Об этом сообщило профильное издание Airporthaber по итогам решения Министерства таможни и торговли Турции.

Турция остановила услуги для грузовых, коммерческих и чартерных самолетов. Мера коснется и судов, состоящих на 25% из деталей производства США и направляющихся в Россию и Беларусь.

Согласно документу, под ограничения попадают борты компаний "Аэрофлот", S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, "Россия", "Ямал" и "Белавиа".

Самолеты указанных компаний будут совершать посадку в Сочи, заправляться и продолжать полет

Турецкий портал TurizmGuncel добавляет, что соответствующую просьбу турецкой стороне направил Минфин США 14 марта. Самолеты РФ, вылетев из Турции без заправки, совершают посадку в Сочи, заправляются и продолжают путь.

Самолетам под флагом Турции нельзя покупать топливо у российских нефтяных компаний "Газпром" и "Лукойл", которые находятся под санкциями, отметил портал.

Собеседники газеты "Коммерсант" подтвердили отказ в заправке бортов из РФ в Стамбуле и заявил о работе над решением проблемы. Компания "Аэрофлоте" сообщила о выполнении полетов в турецкие города в штатном режиме.

Издание напомнило, что в начале марта этого года турецкие таможенники начали отклонять транзитные декларации на авиагрузы из санкционных списков Евросоюза. Тогда российские перевозчики находили выход из ситуации.

Турция внесла в "черный список" 44 самолета

В Турции может появиться альтернативная обслуживающая структура, которая готова работать с риском санкций. Страна внесла в "черный список" 44 самолета, пишет "Коммерсант".

"Аэрофлот" и S7 сообщили агентству РБК о штатных полетах рейсов в турецкие города и о решении проблемы.

Источник в одной из авиакомпаний говорит, что ситуация аналогична с крупнейшим в Турции провайдером услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş. В феврале этого года компания заявила о риске более 170 самолетов авиакомпаний из России, Беларуси, Ирана и бортов, принадлежащих олигарху Роману Абрамовичу.

Все эти лайнеры попали под санкции американского Минфина весной 2022 года. Сейчас одна из заправочных компаний в Турции разослала письмо по электронной почте о невозможности дозаправки подсанкционных самолетов из РФ, объяснил он.

Напомним, что 13 марта министр экономики Сербии Раде Баста призвал быстрее вводить санкции против России. Уже более года страна воздерживается от введения ограничений, заявил он.

Украинский экономист, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран в общении с Фокусом говорил, что российская экономика зависит от колебаний цен на нефть и другие энергоносители. Если стоимость нефти продержится на уровне 40-50 долларов за баррель, рубль долго не устоит, считает Шапран.