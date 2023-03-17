Туреччина перестала обслуговувати літаки з РФ та Білорусі: у "чорному списку" понад 40 бортів

Анкара зупинила послуги для вантажних, комерційних та чартерних літаків через антиросійські санкції. Під обмеження, зокрема, потрапляють борти "Аерофлоту", S7 Airlines та Белавіа.

Related video

У Туреччині з 16 березня не заправлятимуть та обслуговуватимуть понад 20 літаків Airbus та Boeing авіакомпаній з Росії та Білорусі. Про це повідомило профільне видання Airporthaber за підсумками рішення Міністерства митниці та торгівлі Туреччини.

Туреччина зупинила послуги для вантажних, комерційних та чартерних літаків. Обмеження торкнеться і суден, що складаються на 25% з деталей виробництва США і прямують до Росії та Білорусі.

Згідно з документом, під обмеження потрапляють борти компаній "Аерофлот", S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, "Росія", "Ямал" та "Белавіа".

Літаки вказаних компаній здійснюватимуть посадку в Сочі, заправлятимуться і продовжуватимуть політ

Турецький портал TurizmGuncel додає, що відповідне прохання турецькій стороні направив Мінфін США 14 березня. Літаки РФ, вилетівши з Туреччини без заправки, здійснюють посадку в Сочі, заправляються і продовжують шлях.

Літакам під прапором Туреччини не можна купувати паливо у російських нафтових компаній "Газпром" та "Лукойл", які перебувають під санкціями, зазначив портал.

Співрозмовники газети "Комерсант" підтвердили відмову у заправці бортів із РФ у Стамбулі та заявив про роботу над вирішенням проблеми. Компанія "Аерофлот" повідомила про виконання польотів у турецькі міста у штатному режимі.

Видання нагадало, що на початку березня цього року турецькі митники почали відхиляти транзитні декларації на авіавантажі із списків санкцій Євросоюзу. Тоді російські перевізники знаходили вихід із ситуації.

Туреччина внесла до "чорного списку" 44 літаки

У Туреччині може з'явитися альтернативна структура обслуговування, яка готова працювати з ризиком санкцій. Країна внесла до "чорного списку" 44 літаки, пише "Комерсант".

"Аерофлот" та S7 повідомили агентству РБК про штатні польоти рейсів у турецькі міста та про вирішення проблеми.

Джерело в одній з авіакомпаній каже, що ситуація аналогічна до найбільшого в Туреччині провайдера послуг наземного обслуговування в аеропортах Havaş. У лютому цього року компанія заявила про ризик понад 170 літаків авіакомпаній із Росії, Білорусі, Ірану та бортів, що належать олігарху Роману Абрамовичу.

Усі ці лайнери потрапили під санкції американського Мінфіну навесні 2022 року. Наразі одна із заправних компаній у Туреччині розіслала листа електронною поштою про неможливість дозаправки підсанкційних літаків з РФ, пояснив він.

Нагадаємо, що 13 березня міністр економіки Сербії Раді Баста закликав швидше вводити санкції проти Росії. Вже понад рік країна утримується від запровадження обмежень, заявив він.

Український економіст, колишній член Ради НБУ Віталій Шапран у спілкуванні із Фокусом говорив, що Російська економіка залежить від коливань цін на нафту та інші енергоносії. Якщо вартість нафти протримається на рівні $40-50 за барель, рубль довго не встоїть, вважає Шапран.