"МАЗ, БелАЗ и самолет Лукашенко": США объявили о пакете санкций против Беларуси

Минфин США наложил санкции на самолет Boeing 737 с бортовым номером EW-001PA. Там утверждают, что этот борт члены семьи Лукашенко и его ближайшее окружение используют для личных путешествий.

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Минфин США объявил о санкциях против семерых членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, предприятия МАЗ и БелАЗ и их руководителей. Об этом сегодня, 24 марта, говорится на сайте ведомства.

Санкции, в частности, вводятся против членов ЦИК Беларуси Игоря Карпенко, Елены Балдовской, Дениса Дуки, Елены Кунцевич, Александра Ткачева, Екатерины Федосенко и Александра Южика. Также под ограничения попали предприятия МАЗ и БелАЗ, и их руководители Валерий Иванкович и Сергей Никифирович.

Но самое интересное — санкции на самолет Александра Лукашенко Boeing 737 с бортовым номером EW-001PA. В Минфине США утверждают, что этот самолет Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение используют для личных путешествий.

"Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, которые позволяют проводить репрессивные действия против белорусского народа. Мы по-прежнему привержены возложению ответственности на режим Лукашенко за его подавление демократии и поддержку путинской войны", — заявил замглавы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Оппозиционная белорусская активистка Инна Кавалиолак, которая была вынуждена бежать из страны, рассказала что в Беларуси арестовали более 40 тысяч несогласных с режимом.

Напомним, 26 февраля государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил о готовности Беларуси мобилизовать до 1,5 млн военнообязанных граждан. Отряды ополчения укомплектуют в случае, если в стране будет введено военное положение.

10 марта в правозащитном движении "Вясна" сообщали, что власти Беларуси сильно напуганы масштабом партизанского движения. В связи с этим в стране были задержаны 1575 белорусских противников войны в Украине, 56 из них получили тюремные сроки.

Ранее, 3 марта, стало известно, что белорусский суд приговорил к 10 годам колонии лауреата Нобелевской премии мира и руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого.