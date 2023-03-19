По словам правозащитницы Инны Кавалионак, в белорусских следственных изоляторах охранники создают атмосферу страха, заставляя думать оппозиционеров, что о них забыли и с ними могут сделать все что угодно. Тайная полиция Лукашенко: в Беларуси арестовали более 40 тысяч несогласных с режимом, — СМИ

Related video

Оппозиционная белорусская активистка Инна Кавалиолак, которая была вынуждена бежать из страны, рассказала о запугиваниях и издевательствах над политзаключенными в Беларуси. Об этом Кавалиолак рассказала в интервью британскому изданию Express, опубликованному 19 марта.

В своем интервью Инна Кавалионак вспомнила момент, когда ее схватили на улице сотрудники белорусской службы внутренней безопасности и бросили на допрос.

"Я просто пошла выпить кофе в магазин и, я имею в виду, я держала чашку в руке, когда трое, довольно крупных мужчин налетели на меня сзади. Они просто схватили меня. У меня не было времени подумать или спросить, почему. Буквально через пару минут я оказалась в их машине, они просто затолкали меня в машину", — рассказала Кавалионак.

Бывший театральный продюсер, ставшая оппозиционной активисткой, давно опасалась, что однажды режим может прийти за ней, но говорит, что внезапный арест все равно стал для нее шоком.

"Технически, конечно, я в какой-то степени ожидала этого. То есть, я знала, что это могло произойти, но все равно, я спросила их: "Кто вы?" или что-то в этом роде, потому что, конечно, у них не было никакой формы. Они выглядели как гражданские Потом мы пошли в полицейский участок, и тут начался, скажем так, классический цикл", — вспоминает активистка.

Атмосфера страха в следственных изоляторах Беларуси

Сообщается, что Инна Кавалионак, которая была волонтером оппозиционного кандидата Виктора Бабарико перед выборами 2020 года, была задержана на месяц, в течение которого, по ее словам, ей отказывали в воде и других основных потребностях.

"Ты лишен элементарных вещей, таких как душ и водопровод. Так что, несмотря на то, что, скажем так, я могу выдержать многое физически, это было сложно даже для меня. И, конечно, психологически", — добавила Кавалионак.

Оппозиционная активистка рассказала, что охранники в изоляторах пытаются вселить страх в заключенных, чтобы подавить инакомыслие.

"Они пытаются создать атмосферу страха, что ты забыт, и никому нет до тебя дела, и мы можем делать с тобой все, что захотим, и никто никогда об этом не узнает. Не пускают адвокатов. Они сказали нам: "Мы хотим сделать вашу жизнь настолько плохой, чтобы вы точно не захотели сюда вернуться, чтобы вы точно не захотели снова протестовать, чтобы вы не захотели снова говорить", — рассказала Кавалионак.

Административные аресты в Беларуси

После освобождения из-под стражи Инна создала организацию Politzek.me, которая защищает интересы политических заключенных в Беларуси. По ее словам, более 40 000 человек подверглись подобным произвольным "административным арестам" после протестов в 2020 году.

"Это огромное число, учитывая численность населения, это было похоже на хорошо отлаженную машину, когда как будто один выходит, другой входит, один выходит, другой входит", — рассказала активистка британским журналистам.

Оглядываясь назад, Инна считает, что ей повезло, что она не попала в недавнюю волну арестов, в результате которой более тысячи белорусских диссидентов были арестованы и приговорены к каторжным работам в колониях — некоторые на годы.

"К сожалению, на каком-то уровне мы должны признать, что репрессии привели к определенному успеху для режима, потому что им удалось заставить людей бояться. Но, с другой стороны, я и, например, наша организация видим это так: давайте признаем их успех, но у нас также есть своя сила в плане солидарности, высказываний и так далее", — резюмировала Инна Кавалионак.

Напомним, 18 марта стало известно о том, что в ООН зафиксировали большое количество фактов нарушения прав человека в Республике Беларуси при содействии высшего руководства страны.

Также напомним, что 10 марта в правозащитном движении "Вясна" сообщали, что власти Беларуси сильно напуганы масштабом партизанского движения. В связи с этим в стране были задержаны 1575 белорусских противников войны в Украине, 56 из них получили тюремные сроки.

Ранее, 3 марта, стало известно, что белорусский суд приговорил к 10 годам колонии лауреата Нобелевской премии мира и руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого.