"Ужасающая практика": ООН обвинила власти Беларуси в преступлениях против человечности

По данным ООН, белорусское правительство причастно к многочисленным случаям незаконного лишения свободы, пыток, лишений жизни и сексуального насилия по отношению к членам оппозиции и инакомыслящим.

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В Организации Объединенных Наций зафиксировали большое количество фактов нарушения прав человека в Республике Беларуси при содействии высшего руководства страны. Об этом идет речь в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал представителей власти Беларуси отказаться от совершения систематических репрессий по отношению к гражданам, придерживающихся оппозиционных взглядов.

По данным доклада, грубые нарушения прав человека зафиксированы по всей территории Беларуси. Авторы документа основываются на интервью с 207 жертвами и свидетелями. В ООН также располагают более чем 2 тысячами доказательств.

Среди нарушений числятся лишение жизни, незаконное тюремное заключение, пытки, ограничения свободы высказывания, отказ в справедливом суде, жестокое обращение и сексуальное насилие.

По словам авторов отчета, некоторые из упомянутых фактов могут быть расценены как преступления против человечности.

"Наш доклад представляет неприемлемую картину безнаказанности и практически полного уничтожения пространства деятельности гражданского общества и основных свобод в Беларуси", –констатировал Тюрк.

В документе также упоминается применение силы со стороны белорусских силовиков по отношению к участникам мирных протестов, проходивших с 9 по 14 августа 2020 года в связи с предполагаемой фальсификацией выборов в стране.

По данным ООН, высшее руководство Беларуси открыто подстрекало насилие в отношении демонстрантов. Факты указывают на то, что непропорциональное применение силы привело к смерти по меньшей мере пяти протестующих.

Верхушку белорусской власти также обвиняют в злоупотреблении судебной системой, когда дело касается оппозиционеров и прочих граждан. По состоянию на 17 марта 1 462 белорусов пребывают в местах лишения свободы по политическим причинам.

"Ужасающая практика преследования и наказания людей за законную правозащитную деятельность продолжается", – заявил Фолькер Тюрк.

Напомним, что по данным правозащитного движения "Вясна" от 10 марта, власти Беларуси сильно напуганы масштабом партизанского движения. В связи с этим в стране были задержаны 1575 белорусских противников войны в Украине, 56 из них получили тюремные сроки.

Еще мы писали о том, что 9 марта Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену. Новый законопроект в первую очередь направлен на госслужащих и военных.