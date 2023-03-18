"Жахлива практика": ООН звинуватила владу Білорусі у злочинах проти людства

За даними ООН, білоруський уряд причетний до численних випадків незаконного позбавлення волі, катувань, позбавлення життя та сексуального насильства щодо членів опозиції та інакодумців.

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В Організації Об'єднаних Націй зафіксували велику кількість фактів порушення прав людини в Республіці Білорусь за сприяння вищого керівництва країни. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав представників влади Білорусі відмовитися від здійснення систематичних репресій стосовно громадян, які дотримуються опозиційних поглядів.

За даними доповіді, грубі порушення прав людини зафіксовано на всій території Білорусі. Автори документа спираються на інтерв'ю з 207 жертвами та свідками. В ООН також мають більш ніж 2 тисячі доказів.

Серед порушень є позбавлення життя, незаконне тюремне ув'язнення, тортури, обмеження свободи висловлювання, відмова у справедливому суді, жорстоке поводження та сексуальне насильство.

За словами авторів звіту, деякі зі згаданих фактів можуть бути розцінені як злочини проти людяності.

"Наша доповідь представляє неприйнятну картину безкарності та практично повного знищення простору діяльності громадянського суспільства та основних свобод у Білорусі", – констатував Тюрк.

У документі також згадується застосування сили з боку білоруських силовиків щодо учасників мирних протестів, що проходили з 9 по 14 серпня 2020 року у зв'язку з передбачуваною фальсифікацією виборів у країні.

За даними ООН, вище керівництво Білорусі відкрито підбурювало насильство щодо демонстрантів. Факти вказують на те, що непропорційне застосування сили призвело до смерті щонайменше п'ятьох протестувальників.

Верхівку білоруської влади також звинувачують у зловживанні судовою системою, коли справа стосується опозиціонерів та інших громадян. Станом на 17 березня 1462 білоруси перебувають у місцях позбавлення волі з політичних причин.

"Жахлива практика переслідування та покарання людей за законну правозахисну діяльність триває", – заявив Фолькер Тюрк.

Нагадаємо, що за даними правозахисного руху "Вясна" від 10 березня, влада Білорусі сильно налякана масштабом партизанського руху. У зв'язку з цим у країні було затримано 1575 білоруських противників війни в Україні, 56 із них отримали тюремні терміни.

Ще ми писали про те, що 9 березня Олександр Лукашенко підписав закон про страту за державну зраду. Новий законопроект насамперед спрямований на держслужбовців та військових.