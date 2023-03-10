"Лукашенко в паніці": білоруські партизани намагаються змусити росіян піти, — ЗМІ

За даними правозахисного руху "Вясна", білоруська влада всерйоз налякана масштабом партизанського руху в країні та вдається до жорстоких репресій. За антивоєнну позицію затримано 1575 білоруських громадян; 56 отримали тюремні строки — від двох до 23 років.

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Після початку масштабного вторгнення в Україну партизани в Білорусі почали влаштовувати диверсії на залізницях, намагаючись цим допомогти Україні. Про це повідомляє Sky News.

Вибухи на залізницях, якими перевозяться російські війська й техніка, — одна з тактик.

Найсвіжіший випадок — підрив розвідувального літака на аеродромі неподалік від білоруської столиці.

Аеродром у "Мачулищах"

"Білоруси не дозволять росіянам вільно використовувати наші території для війни в Україні, і ми хочемо змусити їх піти", — сказав в інтерв'ю журналістам Антон, колишній білоруський військовий, який приєднався до групи диверсантів.

За даними партизанів, вони провели 17 великих диверсій на залізницях. Місцева влада, зі свого боку, погрожує їм смертною карою та тривалими тюремними термінами.

За даними правозахисної організації "Весна", щонайменше 1575 білоруських громадян було затримано за їхню антивоєнну позицію, 56 із них за різними звинуваченнями отримали тюремні терміни — від двох до 23 років.

"Білоруська влада всерйоз налякана масштабом партизанського руху в країні та не знає, що з ним робити. Тому вдається до суворих репресій і залякувань як до основних інструментів", — сказав представник пресслужби правозахисників Павло Сопелка.

Нагадаємо, що, за даними, опублікованими моніторингової групи "Беларускі Гаюн" 8 березня, РФ відправила до Білорусі нові ешелони з військовою технікою та особовим складом.

Раніше Фокус повідомляв, що 7 березня у МЗС відповіли на "виклики" Україні від Лукашенка. Білоруський політик Олександр Лукашенко намагається створити штучну загрозу з боку України.