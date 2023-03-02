Пропагандистів Лукашенка викрили на брехні: літак А-50У не повернувся в Мачулищі, — розслідувачі

ДРЛО А-50У може перебувати у повітрі максимум 2,5-3 години. Тож він не міг супроводити борт Олександра Лукашенка від кордону до Мінська.

Related video

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У не повернувся в "Мачулищі", хоча пропагандисти президента Білорусі Олександра Лукашенка стверджували протилежне. Про це заявила моніторингова група " Білоруськкий Гаюн ".

За словами розслідувачів, літак ДРЛО А-50У не повернувся в "Мачулищі" після зльоту. Хоча раніше власник Telegram-каналу "Пул першого" повідомляв, що А-50 успішно зустрів, супроводив і забезпечив спільно з групою винищувачів безпеку борту з Лукашенком, який повертався до Мінська.

Розслідувачі заявили, що ДРЛО А-50У може перебувати у повітря максимум 2,5-3 години. Як повідомляється, борт Лукашенка приземлився у Національному аеропорту Мінська 17:19.

"Тобто через 6 годин після зльоту А-50У з "Мачулищ", і А-50У не міг його супроводжувати, тому що в середньому ДРЛО літає до 3-х годин", — йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Також розслідувачі нагадали, що російський літак А-50У вирушив на ремонт до Таганрогу.

"Літак ДРЛО відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод, що знаходиться в Таганрозі, і залишив повітряний простір РБ приблизно через 40 хвилин після зльоту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого у мережі з'явилася інформація, що в районі аеродрому у "Мачулищах" пролунали кілька вибухів. Повідомлялося, внаслідок двох вибухів було пошкоджено російський воєнно-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Повідомлялося також, що у мережі з'явилося повне відео підльоту БПЛА до російського літака ДРЛО А-50. На кадрах видно, як дрон безперешкодно залетів аеродромом і сів на антену РЛС.

Крім того, у Міноборони Білорусі заявили про неушкодженість літака А-50 у "Мачулищах". Відомство показало кадри з літаком, що рухається, але не летить. Проте, розслідувачі сумніваються, що борт здатний виконувати свою основну функцію.

Білоруський опозиційний проєкт BYPOL заявив, що підрив літака здійснили учасники підпільного народного ополчення "План "Перамога". Вони використали два дрони-камікадзе виробництва компанії DJI, кожен з яких ніс 200 грамів вибухівки.