Пропагандистов Лукашенко уличили во лжи: самолет А-50У не вернулся в Мачулищи, — расследователи

ДРЛО А-50У может находиться в воздуха максимум 2,5-3 часа. Поэтому он не мог сопроводить борт Александра Лукашенко от границы к Минску.

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Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У не вернулся в "Мачулищи", хотя пропагандисты президента Беларуси Александра Лукашенко утверждали обратное. Об этом заявила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По словам расследователей, самолет ДРЛО А-50У не вернулся в "Мачулищи" после взлета. Хотя ранее провластный Telegram-каналу "Пул первого" сообщал, что А-50 успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта с Лукашенко, который возвращался в Минск.

Расследователи заявили, что ДРЛО А-50У может находиться в воздуха максимум 2,5-3 часа. Как сообщается, борт Лукашенко приземлился в Национальном аэропорту Минска 17:19.

"То есть через 6 часов после взлета А-50У из "Мачулищей", и А-50У не мог его сопровождать, так как в среднем ДРЛО летает до 3-х часов", — говорится в сообщении мониторинговой группы.

Также расследователи напомнили, что российский самолет А-50У отправился на ремонт в Таганрог.

"Самолет ДРЛО улетел на 325-й авиационный ремонтный завод, который находится в Таганроге, и покинул воздушное пространство РБ приблизительно через 40 минут после взлета", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля в сети появилась информация, что в районе аэродрома в "Мачулищах" прогремели несколько взрывов. Сообщалось, в результате двух взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Сообщалось также, что в сети появилось полное видео подлета БПЛА к российскому самолету ДРЛО А-50. На кадрах видно, как дрон беспрепятственно залетел на аэродром и сел на антенну РЛС.

Кроме того, в Минобороны Беларуси заявили о невредимости самолета А-50 в "Мачулищах". Ведомство показало кадры с самолетом, который двигается, но не летит. Однако расследователи сомневаются, что борт способен выполнять свою основную функцию.

Белорусский оппозиционный проект BYPOL заявил, что подрыв самолета осуществили участники подпольного народного ополчения "План "Перамога". Они использовали два дрона-камикадзе производства компании DJI, каждый из которых нес 200 граммов взрывчатки.