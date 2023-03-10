"Лукашенко в панике": белорусские партизаны пытаются заставить россиян уйти, — СМИ
По данным правозащитного движения "Вясна", белорусские власти всерьез напуганы масштабом партизанского движения в стране и прибегают к жестоким репрессиям. За антивоенную позицию задержаны 1575 белорусских граждан; 56 получили тюремные сроки — от двух до 23 лет.
После начала масштабного вторжения в Украину партизаны в Беларуси начали устраивать диверсии на железных дорогах, пытаясь тем самым помочь Украине. Об этом сообщает Sky News.
Взрывы железных дорог, по которым перевозятся российские войска и техника — одна из тактик.
Самый свежий случай — подрыв разведывательного самолета на аэродроме неподалеку от белорусской столицы.
"Белорусы не позволят россиянам свободно использовать наши территории для войны в Украине, и мы хотим заставить их уйти", — сказал в интервью журналистам Антон, бывший белорусский военный, присоединившийся к группе диверсантов.
По данным партизан, они провели 17 крупных диверсий на железных дорогах. Местные власти в свою очередь угрожают им смертной казнью и длительными тюремными сроками.
По данным правозащитной организации "Весна", по меньшей мере 1575 белорусских граждан были задержаны за свою антивоенную позицию, 56 из них по различным обвинениям получили тюремные сроки — от двух до 23 лет.
"Белорусские власти всерьез напуганы масштабом партизанского движения в стране и не знают, что с ним делать. Потому прибегают к суровым репрессиям и запугиваниям как к основным инструментам", — сказал представитель пресс-службы правозащитников Павел Сопелка.
Напомним, что, по данным, опубликованным мониторинговой группы "Беларускi Гаюн" 8 марта, РФ отправила в Беларусь и новые эшелоны с военной техникой и личным составом.
Ранее Фокус сообщал, что 7 марта в МИД ответили на "вызовы" Украине от Лукашенко. Белорусский политик Александр Лукашенко пытается создать искусственную угрозу со стороны Украины.