За словами правозахисниці Інни Каваліонак, у білоруських слідчих ізоляторах охоронці створюють атмосферу страху, змушуючи думати опозиціонерів, що про них забули та з ними можуть зробити все, що завгодно. Таємна поліція Лукашенка: у Білорусі заарештували понад 40 тисяч незгодних із режимом, — ЗМІ.

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Опозиційна білоруська активістка Інна Каваліонак, яка була змушена тікати з країни, розповіла про залякування та знущання з політв'язнів у Білорусі. Про це Каваліонак розповіла в інтерв'ю британському виданню Express, опублікованому 19 березня.

У своєму інтерв'ю Інна Каваліонак згадала момент, коли її схопили на вулиці співробітники білоруської служби внутрішньої безпеки та кинули на допит.

"Я просто пішла випити кави в магазин, і, я маю на увазі, я тримала чашку в руці, коли троє досить великих чоловіків налетіли на мене ззаду. Вони просто схопили мене. У мене не було часу подумати чи запитати чому. Буквально через пару хвилин я опинилася в їхній машині, вони просто заштовхали мене до машини", — розповіла Каваліонак.

Колишня театральна продюсерка, яка стала опозиційною активісткою, давно побоювалася, що одного разу режим може прийти за нею, але каже, що раптовий арешт усе одно став для неї шоком.

"Технічно, звичайно, я певною мірою очікувала цього. Тобто, я знала, що це могло статися, але все одно, я запитала їх: "Хто ви?" — або щось таке, тому що, звичайно, у них не було жодної форми. Вони мали вигляд цивільних. Потім ми пішли в поліцейську дільницю, і тут почався, скажімо так, класичний цикл", — згадує активістка.

Атмосфера страху в слідчих ізоляторах Білорусі

Повідомляється, що Інну Каваліонак, яка була волонтеркою опозиційного кандидата Віктора Бабарико перед виборами 2020 року, була затримана на місяць, протягом якого, за її словами, їй відмовляли у воді й інших основних потребах.

"Ти позбавлений елементарних речей, таких як душ і водогін. Тож, попри те, що, скажімо так, я можу витримати багато фізично, це було складно навіть для мене. І, звісно, психологічно", — додала Каваліонак.

Опозиційна активістка розповіла, що охоронці в ізоляторах намагаються вселити страх у в'язнів, щоби придушити інакодумство.

"Вони намагаються створити атмосферу страху, що ти забутий, і нікому немає до тебе справи, і ми можемо робити з тобою все, що захочемо, і ніхто ніколи про це не дізнається. Не пускають адвокатів. Вони сказали нам: "Ми хочемо зробити вашу життя настільки поганим, щоб ви точно не захотіли сюди повернутися, щоб ви точно не захотіли знову протестувати, щоб ви не захотіли знову говорити", — розповіла Каваліонак.

Адміністративні арешти в Білорусі

Після звільнення з-під варти Інна створила організацію Politzek.me, яка захищає інтереси політичних ув'язнених у Білорусі. За її словами, понад 40 000 осіб зазнали подібних необґрунтованих "адміністративних арештів" після протестів у 2020 році.

"Це величезна кількість, враховуючи чисельність населення, це було схоже на добре налагоджену машину, коли начебто один виходить, інший входить, один виходить, інший входить", — розповіла активістка британським журналістам.

Озираючись назад, Інна вважає, що їй пощастило, що вона не потрапила в недавню хвилю арештів, унаслідок якої понад тисячу білоруських дисидентів було заарештовано та засуджено до каторжних робіт у колоніях — деяких на роки.

"На жаль, на якомусь рівні ми маємо визнати, що репресії призвели до певного успіху для режиму, тому що їм вдалося змусити людей боятися. Але, з іншого боку, я і, наприклад, наша організація бачимо це так: давайте визнаємо їхній успіх, але ми також маємо свою силу в плані солідарності, висловлювань і так далі", — резюмувала Інна Каваліонак.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо про те, що в ООН зафіксували велику кількість фактів порушення прав людини в Республіці Білорусь за сприяння найвищого керівництва країни.

Також нагадаємо, що 10 березня в правозахисному русі "Вясна" повідомляли, що влада Білорусі сильно налякана масштабом партизанського руху. У зв'язку з цим у країні було затримано 1575 білоруських противників війни в Україні, 56 із них отримали тюремні терміни.

Раніше, 3 березня, стало відомо, що білоруський суд засудив до 10 років колонії лауреата Нобелівської премії миру та керівника правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького.