"МАЗ, БелАЗ та літак Лукашенка": США оголосили про пакет санкцій проти Білорусі

Мінфін США наклав санкції на літак Boeing 737 із бортовим номером EW-001PA. Там стверджують, що цей борт члени родини Лукашенка та його найближче оточення використовують для особистих подорожей.

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Мінфін США оголосив про санкції проти сімох членів Центральної виборчої комісії Білорусі, підприємства МАЗ та БелАЗ та їхніх керівників. Про це сьогодні, 24 березня, йдеться на сайті відомства.

Санкції, зокрема, запроваджуються проти членів ЦВК Білорусі Ігоря Карпенка, Олени Балдовської, Дениса Дуки, Олени Кунцевич, Олександра Ткачова, Катерини Федосенко та Олександра Южика. Також під обмеження потрапили підприємства МАЗ та БелАЗ та їхні керівники Валерій Іванкович та Сергій Нікіфорович.

Але найцікавіше санкції на літак Олександра Лукашенка Boeing 737 з бортовим номером EW-001PA. У Мінфіні США стверджують, що цей літак Лукашенко, члени його родини та найближче оточення використовують для особистих подорожей.

"Авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу. Ми, як і раніше, віддані покладенню відповідальності на режим Лукашенка за його придушення демократії та підтримку путінської війни", — заявив заступник голови Мінфіну. США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон.

Опозиційна білоруська активістка Інна Каваліолак, яка була змушена тікати з країни, розповіла, що в Білорусі заарештували понад 40 тисяч незгодних з режимом.

Нагадаємо, 26 лютого державний секретар Ради безпеки генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив про готовність Білорусі мобілізувати до 1,5 млн військовозобов'язаних громадян. Загони ополчення укомплектують у разі, якщо в країні буде запроваджено воєнний стан.

10 березня у правозахисному русі "Вясна" повідомляли, що влада Білорусі сильно налякана масштабом партизанського руху. У зв'язку з цим у країні було затримано 1575 білоруських противників війни в Україні, 56 із них отримали тюремні терміни.

Раніше, 3 березня, стало відомо, що білоруський суд засудив до 10 років колонії лауреата Нобелівської премії миру та керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Бєляцького.