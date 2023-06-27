Мексика розпродає деталі з російських літаків: неможливо відремонтувати

Міжнародні санкції не дозволили мексиканській авіакомпанії, яка збанкрутувала, повернути авіацію назад у РФ, тому було ухвалено рішення заробити на запчастинах з них.

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У Мексиці почали розпродавати запчастини літаків Sukhoi Superjet 100, які вироблялися Російською Федерацією. Вони використовувалися авіакомпанією Interjet, яка збанкрутувала. Про це повідомляє видання currenttime.tv 26 червня.

Зазначається, що авіалайнери відремонтувати неможливо, тому на торгах компанія намагається продати елементи двигунів і шасі.

У 2016 році авіакомпанія з Мексики мала всього 22 російські літаки і кількість планували збільшити до 30 у найближчі роки. У 2019 році через серйозні проблеми з обслуговуванням і неякісними двигунами було ухвалено рішення позбутися їх усіх.

У рік, коли почалася пандемія коронавірусу, компанія розорилася і почався розпродаж усього майна. Частини двигунів і шасі Sukhoi Superjet 100 були виставлені на продаж, проте продати їх не вийшло.

Повернути їх назад у Російську Федерацію також не вдалося б через міжнародні санкції.

"Літак Sukhoi Superjet 100 спочатку будували як міжнародний літак. Двигун ексклюзивно створювався під цей літак французькою та російською компаніями. Ця міжнародність помістила Superjet у дуже важкі обставини. І вже далі літак створював проблеми його експлуатантам", — розповіла авіаційний колумніст Анастасія Дагаєва.

Варто зазначити, що спочатку в РФ вирішили створити літак для того, щоб показати свою країну як прогресивну і розвинену, однак після введення санкцій їм довелося відмовитися від співпраці з французами і в авіацію ставили винятково поношені деталі.

"Жодна країна, включаючи США та кілька європейських країн, які роблять Airbus, не має цілковитої лінійки від болтика до чого завгодно комплектуючих для літаків. Усі літаки у світі досі робляться в міжнародній кооперації", — зазначила Анастасія Дагаєва.

Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що Туреччина перестала обслуговувати літаки з РФ і Білорусі. Анкара зупинила послуги для вантажних, комерційних і чартерних літаків через антиросійські санкції. Під обмеження, зокрема, потрапляють борти "Аерофлоту", S7 Airlines і Белавіа.