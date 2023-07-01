Только по СМС: Нацбанк решил ужесточить контроль за пополнением карт через терминалы

В соответствии с утвержденными регулятором изменениями, при пополнении счета через терминал украинцам придется вводить свой номер телефона независимо от суммы перевода.

Национальный банк Украины обязал с 1 августа во всех терминалах установить дополнительную верификацию. Независимо от суммы перевода украинцам придется вводить свой номер телефона, а также одноразовый пароль, полученный в виде СМС.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, квитанции, подтверждающие операции по внесению наличных через терминал, теперь будут, кроме прочей информации, содержать номер мобильного телефона плательщика.

"Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для зачисления на счета с помощью ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания – ред.)", – отмечают в НБУ.

Однако нововведение не коснется следующих платежей:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Регулятор отмечает, что новые нормы предусмотрены постановлениями Правления НБУ от 30 июня 2023 г. № 90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и № 89 "О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

Напомним, 30 июня замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Ростислав Шурма рассказал, что в ОП анализируют возможность отказа от наличных денег в Украине. Чиновник утверждает, что благодаря запрету налички сократится уровень теневой экономики и количество взяток.

По мнению налогового аналитика Вячеслава Черкашина, такое нововведение произведет разрушительный эффект сразу в нескольких направлениях. Он отметил, что несколько миллионов украинцев, прежде всего пожилые люди и жители сельской местности, будут полностью исключены из экономической жизни.