Когда в Украине запретят наличку: в Офисе президента раскрыли детали

Замглавы ОП по экономическим вопросам Ростислав Шурма уверен, что благодаря запрету налички сократится уровень теневой экономики и количество взяток.

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Для того чтобы в Украине были только безналичные расчеты, нужно провести амнистию капиталов и комплексную налоговую реформу. Об этом заявил во время брифинга в пятницу, 30 июня 2023 года, замглавы ОП по экономическим вопросам Ростислав Шурма.

Когда в Украине запретят наличку?

Еще не скоро, хотя Ростислав Шурма уверен, что благодаря запрету налички сократится уровень теневой экономики и количество взяток. По его словам, сейчас в Офисе президента анализируют возможно ли вообще провести подобную реформу.

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"К сожалению, произошла большая манипуляция этим фактом. Но то, что это произошло, свидетельствует о том, что вопрос актуальный и чувствительный. Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики на кешлес. Это все, что было сказано. Мы действительно анализируем и смотрим, можно ли и как можно ввести", — объяснил он.

Замглавы ОП отметил, что ни одна страна в мире до сих пор не избавилась от бумажных денег. Но есть пример Швеции, где смогли значительно сократить число наличных расчетов. Но перед тем, как отменить наличку, Украине нужно:

провести амнистию капитала (ее уже проводили, однако процесс затормозился в результате полномасштабной войны);

создать инфраструктуру ("Укрпочта" может обеспечить банковскими картами всех жителей сел);

провести обучение;

улучшить финансовый мониторинг.

Почему вообще возникла такая идея?

Все потому, что в Украине отсутствует эффективный контроль за уплатой налогов, есть коррупция.

"Объективно – люди не платят налоги. Если посмотрим на структуру доходов, то люди, которые не в госсекторе работают, до 60-70% не платят налоги со всего дохода. Введение кешлес – не идет речь, чтобы это сделать резко в один момент. Это системный комплексный подход, ступенчатый, который будет касаться реформ в других сферах", — сказал Ростислав Шурма.

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Банковская система Украины готова к такой реформе, но подобную практику ни одна страна еще не внедряла, заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова на пресс-конференции 28 июня.

"Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова", — заметила чиновник.

Рожкова добавила, что даже в странах с супер развитой экономикой пользуются наличными деньгами.

"Я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось. Я не уверена, что мы можем заявлять о том, что обеспечим нулевой объем наличных денег в обращении", — сказала Рожкова.

Ранее Офис президента инициировал запрет на продажу сигарет и алкогольных напитков за наличные средства. Как объяснял Ростислав Шурма, акцизный налог может стать одним из компенсаторов для будущей налоговой реформы в Украине, которую Офис президента предлагает провести в стране.