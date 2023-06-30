Коли в Україні заборонять готівку: в Офісі президента розкрили деталі

Заступник голови ОП з економічних питань Ростислав Шурма впевнений, що завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів.

Related video

Для того щоб в Україні були тільки безготівкові розрахунки, потрібно провести амністію капіталів і комплексну податкову реформу. Про це заявив під час брифінгу в п'ятницю, 30 червня 2023 року, заступник голови ОП з економічних питань Ростислав Шурма.

Коли в Україні заборонять готівку?

Ще не скоро, хоча Ростислав Шурма впевнений, що завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів. За його словами, зараз в Офісі президента аналізують чи можливо взагалі провести подібну реформу.

Важливо

Чи знизять податки в Україні під час війни: Зеленський розповів, що цьому заважає (відео)

"На жаль, відбулася велика маніпуляція цим фактом. Але те, що це сталося, свідчить про те, що питання актуальне і чутливе. Було сказано, що ми аналізуємо такий досвід і сценарій переведення економіки на кешлес. Це все, що було сказано. Ми дійсно аналізуємо і дивимося, чи можна і як можна запровадити", — пояснив він.

Заступник голови ОП зазначив, що жодна країна у світі досі не позбулася паперових грошей. Але є приклад Швеції, де змогли значно скоротити кількість готівкових розрахунків. Але перед тим, як скасувати готівку, Україні потрібно:

провести амністію капіталу (її вже проводили, проте процес загальмувався внаслідок повномасштабної війни);

створити інфраструктуру ("Укрпошта" може забезпечити банківськими картками всіх жителів сіл);

провести навчання;

поліпшити фінансовий моніторинг.

Чому взагалі виникла така ідея?

Усе тому, що в Україні відсутній ефективний контроль за сплатою податків, є корупція.

"Об'єктивно — люди не платять податки. Якщо подивимося на структуру доходів, то люди, які не в держсекторі працюють, до 60-70% не платять податки з усього доходу. Введення кешлес — не йдеться про те, щоб це зробити різко в один момент. Це системний комплексний підхід, ступінчастий, який стосуватиметься реформ в інших сферах", — сказав Ростислав Шурма.

Відмова від готівки: в НБУ пояснили, що думають

Банківська система України готова до такої реформи, але такої практики жодна країна ще не впроваджувала, заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на прес-конференції 28 червня.

"Технології сьогодні дають змогу, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований у телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова", — зауважила чиновник.

Рожкова додала, що навіть у країнах із суперрозвиненою економікою користуються готівкою.

"Я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, населенню це не подобалося. Я не впевнена, що ми можемо заявляти про те, що забезпечимо нульовий обсяг готівки в обігу", — сказала Рожкова.

Раніше Офіс президента ініціював заборону на продаж сигарет і алкогольних напоїв за готівку. Як пояснював Ростислав Шурма, акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку Офіс президента пропонує провести в країні.