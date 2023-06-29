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Украина не сможет без налички. Как переход на полный безнал ударит по экономике и по населению

Предложение полностью отказаться от наличного денежного обращения в Украине, мягко говоря, преждевременное, убежден налоговый аналитик Вячеслав Черкашин. Это произведет разрушительный эффект сразу в нескольких направлениях

Вячеслав Черкашин
Вячеслав Черкашин
Эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики
eye 137
деньги, гривна, наличка
Без налички жизнь в Украине пока еще трудно себе представить
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Разговоры политических персонажей о немедленной отмене института наличности контрпродуктивны по сути и не реализуемы в принципе. Хотя, оговорюсь, cashless процесс неизбежный, но не окончательный априори и далеко не внезапный.

Адептам cashless economy now:

  • каждый пятый украинец не имеет счета в банке, но, что важнее, как минимум каждый десятый-двенадцатый (опыт США, Великобритании, Германии) и дальше будет избегать этого сознательно;
  • низкий уровень финансовой грамотности в возрастных группах старше 60 и, на секундочку, 18-24 года (данные на конец 21 года);
  • финансовая инклюзия украинского села статистически ниже города;
  • малый бизнес, работающий за нал или через кассовые аппараты, потеряет 1,5-2% рентабельности (их заберут финансовые посредники);
  • наличные обладают двумя важнейшими свойствами, востребованными всегда: (1) устойчивость при отключении электроэнергии или во время кибератак; (2) это самый демократичный (свободный от контроля государства и корпораций) способ оплаты.
терминал, безнал, cashless Fullscreen
Cashless лишен некоторых важных преимуществ наличного обращения
Фото: PaySpace Magazine

Итоги на поверхности. Несколько миллионов украинцев, прежде всего пожилые люди и жители сельской местности, будут полностью исключены из экономической жизни, а малый и микробизнес потеряет в доходах.

Отсюда вывод — не пороть горячку и не делать глупостей!

Кстати, весьма недурственно о недостатках запрета на наличные деньги написано в бестселлере прошлого года от Brett Scott — "Cloudmoney: Cash, Cards, Crypto and the War for our Wallets".

И напоследок, пандемия, кроме собственно бума cashless, принесла и другие тренды. Так, например в США, ряд округов и городов запретили безналичные магазины (San Francisco, Philadelphia, New Jersey).

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