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Україна не зможе без готівки. Як перехід на повний безготівковий розрахунок вдарить по економіці та по населенню

Пропозиція повністю відмовитися від готівкового грошового обігу в Україні, м'яко кажучи, передчасна, переконаний податковий аналітик В'ячеслав Черкашин. Це матиме руйнівний ефект одразу в кількох напрямках

В'ячеслав Черкашин
В'ячеслав Черкашин
Експерт з питань податкової та митної політики
eye 252
гроші, гривня, готівка
Без готівки життя в Україні поки що важко собі уявити
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Розмови політичних персонажів про негайне скасування інституту готівки контрпродуктивні по суті і не реалізовані в принципі. Хоча, обмовлюся, cashless процес неминучий, але не остаточний апріорі та далеко не раптовий.

Адептам cashless economy now:

  • кожен п'ятий українець не має рахунку в банку, але, що важливіше, щонайменше кожен десятий-дванадцятий (досвід США, Великої Британії, Німеччини) і далі уникатиме цього свідомо;
  • низький рівень фінансової грамотності у вікових групах, старших за 60 і, на секундочку, 18-24 роки (дані на кінець 21 року);
  • фінансова інклюзія українського села статистично нижча за місто;
  • малий бізнес, що працює за готівку або через касові апарати, втратить 1,5-2% рентабельності (їх заберуть фінансові посередники);
  • готівка володіє двома найважливішими властивостями, затребуваними завжди: (1) стійкість у разі відключення електроенергії або під час кібератак; (2) це найдемократичніший (вільний від контролю держави і корпорацій) спосіб оплати.
термінал, безнал, cashless Fullscreen
Cashless позбавлений деяких важливих переваг готівкового обігу
Фото: PaySpace Magazine

Підсумки на поверхні. Кілька мільйонів українців, насамперед літні люди і жителі сільської місцевості, будуть повністю виключені з економічного життя, а малий і мікробізнес втратить у доходах.

Звідси висновок — не пороти гарячку і не робити дурниць!

До речі, вельми непогано про недоліки заборони на готівку написано в бестселері минулого року від Brett Scott — "Cloudmoney: Cash, Cards, Crypto and the War for our Wallets".

І наостанок, пандемія, окрім власне буму cashless, принесла й інші тренди. Так, наприклад у США, низка округів і міст заборонили безготівкові магазини (San Francisco, Philadelphia, New Jersey).

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Банківська система України готова до відмови від готівки, але є нюанс, — НБУ
Банківська система України готова до відмови від готівки, але є нюанс, — НБУ