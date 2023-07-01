"Решения неприемлемы": Шмыгаль пообещал пересмотреть повышение тарифов на воду

По словам премьер-министра Украины, нужно восстановить социальную справедливость и согласовывать каждое решение с правительством. Решение вскоре могут пересмотреть.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение поднять тарифы на воду, но при этом не согласовала это с Кабинетом министров. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 1 июля.

По его словам, социальная справедливость должна восторжествовать, поэтому правительство будет делать все возможное для того, чтобы это произошло.

"Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", — говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль отдельно отметил, что Украина увеличивает пенсии гражданам, выплачивает вовремя субсидии тем, кто в этом нуждается, а также помогает регионам для того, чтобы были стабильные тарифы на тепло и горячую воду, поэтому решение НКРЭКУ идет кардинально в разрез с политикой правительства.

"Сегодня дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений", — подытожил премьер-министр Украины.

Повышение тарифов: что известно

В НКРЭКУ заявили, что начиная с 1 июля украинцам придется больше платить за воду. Были установлены новые тарифы, которые разослали практически по всем водоканалам страны. В среднем украинцы вынуждены платить на треть больше, чем раньше.

"Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвода для среднестатистической семьи на около 60 гривен. То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества", — заявлял член комиссии Руслан Кайдаш.

В НКРЭКУ также отметили, что это не коснется Херсонскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Как и когда Кабинет министров решит проблему — неизвестно. В крайний раз тарифы повышались еще до полномасштабной войны, в декабре 2021 года.

Напомним, ранее Фокус сообщал, как в Украине с 1 июля изменятся тарифы на воду и электроэнергию, цены на топливо и сумма пенсионных выплат. С началом второго летнего месяца в Украине не только отменят карантин из-за коронавируса, но и индексируют пенсии и вернут довоенные ставки налогов.