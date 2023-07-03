Подорожания не будет: НКРЭКУ отменила повышение тарифов на воду (видео)

В комиссии сослались на критику президента Владимира Зеленского и назвали это "самодостаточным основанием" для отмены решения о повышение тарифов.

На заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), было принято решение об отмене повышения тарифов на воду, которое было предусмотрено ранее 29 июня. Об этом речь шла в ходе заседании комиссии, которое состоялось 3 июля.

"Верховый главнокомандующий в период военного положения высказался о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотведения, что является самодостаточным основанием для отмены принятого комиссией решения", — сказано в ходе заседания.

Повышение тарифов на воду

Напомним, 29 июня НКРЭКУ повысила тарифы на воду. Тогда сообщалось, что повышение будет происходить в 2 этапа: с 1 июля и с 1 сентября 2023 года. Были установлены новые тарифы, которые разослали практически по всем водоканалам страны. В среднем украинцы вынуждены бы были платить на треть больше, чем раньше.

1 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал решение НКРЭКУ неприемлемым и отметил, что комиссия согласовала его с Кабинетом министров.