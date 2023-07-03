"Этому не бывать": в Раде объяснили, почему в Украине никогда не отменят наличку
По информации народного депутата Ярослава Железняка, в Национальном банке и Министерстве финансов придерживаются аналогичного мнения.
В Украине никогда полностью не запретят оборот наличных денег, поскольку это никак не поможет в борьбе с коррупцией. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый заместитель председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Никто наличные деньги запрещать не даст. Этого не будет от слова вообще. Почему? Потому что это ерунда", — написал он.
По его мнению, заявления о переводе страны на исключительно безналичные расчеты возможно только после радикальной налоговой реформы и амнистии капитала. Но этого никогда не произойдет.
По данным Железняка, Нацбанк и Минфин считают аналогично. При этом объем безналичных расчетов в Украине и так каждый год увеличивается.
Отмена налички в Украине: что происходит
О таких планах говорил замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне.
"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Это обсуждается, но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром и президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless [без наличных денег] экономикой", — сказал он.
По словам чиновника, в ближайшие месяцы власти представят дорожную карту идеи.
Что думают об этой идеи в Нацбанке
Банковская система Украины готова полностью отказаться от наличных денег, но подобную практику ни одна страна еще не внедряла, заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова на пресс-конференции 28 июня.
"Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова", — заметила чиновник.
Но при этом Рожкова добавила, что даже супер развитые европейские страны не отказались от налички.
Фокус ранее писал, что в Украине ввели обязательную реструктуризацию для граждан с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с временно оккупированных территорий. Также Фокус писал о пересмотре банками тарифов по карточным операциям для физлиц. На такие решения влияют уровень инфляции и другие факторы.