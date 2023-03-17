Карточки дорожают: зачем банки повышают стоимость услуг по платежным картам

Банки постепенно ведут пересмотр карточных тарифов, и если некоторые тарифы остаются на уровне середины 2022 года, то по другим идет постепенный рост. Фокус узнал, на каком уровне находятся тарифы по ключевым карточным операциям в марте 2023 года.

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Уровень инфляции, потери банков от объема проблемных кредитов, снижение уровня доходов и падение прибыли, новые нормативы НБУ – вот лишь часть причин, почему банки в Украине в 2023 году пересматривают тарифы по карточным операциям физлиц. Как пишет Фокус в статье "Пополнение, снятие, банкинг. Что происходит с платежными картами и будут ли банки менять тарифы", банки активно снижают размер процентной ставки, которая установлена для начисления на остаток по карте клиента.

"Произошедшее и запланированное повышение норм резервирования по остаткам на текущих счетах заставляет большинство банков менять отдельные условия обслуживания карт. Прежде всего, следует отметить общую тенденцию на снижение ставок по остаткам. Если осенью прошлого года финучреждения повышали проценты по остаткам, то сейчас идет обратный тренд. Также есть некоторые изменения и в тарифной политике, но общий тренд здесь выделить почти невозможно. Одни банки увеличивают комиссии за выдачу наличных денег в банкоматах, особенно зарубежных банков, другие пересматривают условия ежемесячной абонентской платы, третьи повышают комиссионное вознаграждение за дополнительные услуги, вроде выписок и справок", — рассказал Фокусу директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка Сергей Савка.

Один из базовых тарифов – снятие наличных в банкоматах – банки пока не пересматривают. В некоторых банках установлена нулевая комиссия на снятие в банкоматах банка на территории Украины, в других за снятие наличных берут комиссию в сумме 0,5-1,5% от суммы.

"Банк не повышал комиссию по знанию наличных в банкоматах и АТМ в 2022 году. Сейчас в банке она составляет: минимум – это снятие средств без комиссий, а максимум – 1,5%+10 грн в Украине, за границей минимум – это без комиссии, а максимум – 1,5%+30 грн. В среднем, на рынке комиссия за снятие средств в Украине составляет 1% от суммы сделки, а за границей 1,5% от суммы + 10-35 грн", — рассказал Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.

Как отметил начальник департамента маркетинга Укрсиббанка Марьян Хомин, по зарплатным картам банка выдача наличных в банкоматах в Украине бесплатно в любом банке в Украине, а по картам вне зарплатно-карточных проектов комиссия составляет от 0,5% до 2% в зависимости от типа карты, а также, в каком банкомате получает клиент средства (партнер/не партнер банка).

Александр Супрунович, директора департамента розничных клиентов Кредобанка, говорит, что в марте 2023 года в среднем по рынку комиссия на снятие собственных средств с карты составляет от 1% до 1,5% от суммы.

В среднем в Украине тариф на снятие наличных сохраняется на уровне 2022 года и составляет 0,5-1,5% от суммы Фото: pexels.com

Иногда банки вводят градацию: определенную сумму можно снять с карты без комиссии, а все, что свыше лимита, уже с комиссионной составляющей. "Лимит бесплатного снятия зависит от пакета, на котором обслуживается клиент. По действующим на сегодня тарифам они составляют: пакет "Правильная карта" — снятие 50 тыс./мес. бесплатно, свыше этого предела 1,5% мин. 20 грн, пакет Craft Black — снятие 300 тыс./мес. бесплатно, свыше этого предела 1,5% мин. 20 грн, пакет Craft — снятие 500 тыс./мес. бесплатно, свыше этого предела 1,5% мин. 20 грн", — отметил Супрунович.

Как выяснил Фокус, в крупных банках условия на получение наличных в банкоматах по дебетным картам следующие:

ПриватБанк: карта "Универсальная" — 0% от суммы;

monobank: "Чорна картка" — 0,9% от суммы;

Ощадбанк: "Моя картка" — до 20 тыс. грн 0% от суммы, свыше — 1% / 1,5%+35 грн;

Райффайзен Банк: Райфкартка – 0% от суммы;

Укрсиббанк: NEW Card – 1% от суммы.

У банков также есть суточный лимит на получение наличных в банкоматах. Согласно утвержденным НБУ правилам, клиенты-физлица могут в день получить наличными со своего счета не более 100 тыс. грн. Но банки обычно лимит по снятию в банкомате с дебетных карточек устанавливают на уровне 10-50 тыс грн в день.

"В зависимости от уровня карты дневной базовый лимит по стандартным картам — 10 тыс грн, по картам премиум и голд — 25 тыс грн, по картам Private banking — 50 тыс грн. Менять лимит можно через контакт центр или в мобильном приложении. Максимум — 50 тыс. грн в сутки в банкомате и 50 тыс. грн в кассе банка", — объяснил Марьян Хомин. Устанавливая лимиты на снятие, банки следуют правилам системы безопасности, а, кроме того, мотивируют клиентов чаще использовать безналичные платежи.

Эксперты считают, что частично карточные услуги в 2023 году подорожают. "Скорее всего, общий тренд на подорожание услуг будет сохраняться в ближайшие месяцы. Особенно это касается валютных карт, поскольку дальнейшее увеличение норм резервирования делает остатки на таких картах потенциально убыточными для финучреждений. Но уверен, что стоимость базовых услуг у большинства банков останется неизменной", — говорит Сергей Савка.

Ранее Фокус писал, что уехавшим из страны Украинцам банки предлагают оформление виртуальных карт, а заказать новую карту можно через колл-центр банка, непосредственно в отделении, а также через онлайн-банкинг.

Как сообщалось, в Украине за время полномасштабной войны возросла часть неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и более) – доля таких займов выросла с 34 до 39% от общего количества кредитов.