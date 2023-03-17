Картки дорожчають: навіщо банки підвищують вартість послуг за платіжними картками

Банки поступово ведуть перегляд карткових тарифів, і якщо деякі тарифи залишаються на рівні середини 2022 року, то за іншими йде поступове зростання. Фокус дізнався, на якому рівні перебувають тарифи за ключовими картковими операціями в березні 2023 року.

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Рівень інфляції, втрати банків від обсягу проблемних кредитів, зниження рівня доходів і падіння прибутку, нові нормативи НБУ — ось лише частина причин, чому банки в Україні у 2023 році переглядають тарифи за картковими операціями фізосіб. Як пише Фокус у статті "Поповнення, зняття, банкінг. Що відбувається з платіжними картками і чи банки змінюватимуть тарифи", банки активно знижують розмір процентної ставки, яка встановлена для нарахування на залишок за карткою клієнта.

"Відбулося і заплановане підвищення норм резервування щодо залишків на поточних рахунках змушує більшість банків змінювати окремі умови обслуговування карток. Насамперед слід відзначити загальну тенденцію на зниження ставок по залишках. Якщо восени минулого року фінустанови підвищували відсотки по залишках, то зараз йде зворотний тренд. Одні банки збільшують комісії за видачу готівки в банкоматах, особливо зарубіжних банків, інші переглядають умови щомісячної абонентської плати, треті підвищують комісійну винагороду за додаткові послуги, на кшталт виписок та довідок", — розповів Фокусу директор департаменту розвитку роздрібних продуктів "Юнекс Банку" Сергій Савка.

Один із базових тарифів — зняття готівки в банкоматах — банки поки що не переглядають. У деяких банках встановлено нульову комісію на зняття в банкоматах банку на території України, в інших за зняття готівки беруть комісію в сумі 0,5-1,5% від суми.

"Банк не підвищував комісію зі знання готівки в банкоматах і АТМ у 2022 році. Зараз у банку вона складає: мінімум — це зняття коштів без комісій, а максимум — 1,5%+10 грн в Україні, за кордоном мінімум — це без комісії, а максимум — 1,5%+30 грн. У середньому на ринку комісія за зняття коштів в Україні складає 1% від суми угоди, а за кордоном 1,5% від суми + 10-35 грн", — розповів Дмитро Коваленко, директор яз маркетингу та продуктів "Креді Агріколь Банку".

Як зазначив начальник департаменту маркетингу "Укрсиббанку" Мар'ян Хомин, за зарплатними картками банку видача готівки в банкоматах в Україні безплатна в будь-якому банку в Україні, а за картками поза зарплатно-картковими проєктами комісія становить від 0,5% до 2% залежно від типу картки і навіть у якому банкоматі отримує клієнт кошти (партнер/не партнер банку).

Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів "Кредобанку", каже, що в березні 2023 року в середньому по ринку комісія на зняття власних коштів із картки становить від 1% до 1,5% від суми.

У середньому в Україні тариф на зняття готівки зберігається на рівні 2022 року та становить 0,5-1,5% від суми Фото: pexels.com

Іноді банки впроваджують градацію: певну суму можна зняти з картки без комісії, а все, що понад ліміту, вже з комісійної складової. "Ліміт безплатного зняття залежить від пакета, на якому обслуговується клієнт. За тарифами, що діють на сьогодні, вони складають: пакет "Правильна карта" — зняття 50 тис./міс. безплатно, понад цю межу 1,5% мін. 20 грн, пакет Craft Black — зняття 300 тис./міс. безплатно, понад цю межу 1,5% мін. 20 грн, пакет Craft — зняття 500 тис./міс. безплатно, понад цю межу 1,5% мін. 20 грн", — зазначив Супрунович.

Як з'ясував Фокус, у великих банках умови на отримання готівки в банкоматах за дебетними картками такі :

"ПриватБанк": картка "Універсальна" — 0% від суми;

monobank: "Чорна картка" — 0,9% від суми;

"Ощадбанк": "Моя картка" — до 20 тис. грн 0% від суми, понад — 1%/1,5% +35 грн;

"Райффайзен Банк": "Райфкартка" — 0% від суми;

"Укрсиббанк": NEW Card — 1% від суми.

Банки також мають добовий ліміт на отримання готівки в банкоматах. Згідно із затвердженими НБУ правилами, клієнти-фізособи можуть на день отримати готівкою зі свого рахунку не більше 100 тис. грн. Але банки зазвичай ліміт зі зняття в банкоматі з дебетних карток встановлюють на рівні 10-50 тис. грн на день.

"Залежно від рівня картки денний базовий ліміт за стандартними картками — 10 тис грн, за картами преміум і голд — 25 тис грн, за картами Private banking — 50 тис грн. Міняти ліміт можна через контакт-центр або в мобільному застосунку. Максимум — 50 тис. грн на добу в банкоматі й 50 тис. грн у касі банку", — пояснив Мар'ян Хомин. Встановлюючи ліміти на зняття, банки дотримуються правил системи безпеки, а, крім того, мотивують клієнтів частіше використовувати безготівкові платежі.

Експерти вважають, що частково карткові послуги у 2023 році подорожчають. "Швидше за все, загальний тренд на подорожчання послуг зберігатиметься найближчими місяцями. Особливо це стосується валютних карток, оскільки подальше збільшення норм резервування робить залишки на таких картках потенційно збитковими для фінустанов. Але впевнений, що вартість базових послуг у більшості банків залишиться незмінною", — каже Сергій Савка.

Раніше Фокус писав, що українцям, що поїхали з країни, банки пропонують оформлення віртуальних карт, а замовити нову карту можна через кол-центр банку, безпосередньо у відділенні, а також через онлайн-банкінг.

Як повідомлялося, в Україні за час повномасштабної війни зросла частина непрацюючих кредитів (NPL, прострочення 90 днів і більше) — частка таких позик зросла з 34% до 39% від загальної кількості кредитів.