Венгрия хочет продлить освобождение от санкций против России еще на год

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, венгерской компании MOL нужен еще год, чтобы профинансировать строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Словакии.

Венгрия обратится к Европейскому союзу с просьбой о продлении на один год освобождения от санкций против России. Так, освобождение дает возможности компании Slovnaft, входящей в венгерскую MOL, экспортировать российские нефтепродукты в Чехию. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет Reuters.

По его словам, MOL требуется еще один год, чтобы завершить инвестирование в нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Словакии. Только после этого она сможет перейти с российской нефти на альтернативу.

"Для переноса этих инвестиций необходим еще один год, поэтому мы просим ЕС продлить на один год освобождение от санкций ", — сказал Сийярто.

Издание пишет, что MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии. Эти страны до сих пор получают нефть при помощи нефтепровода "Дружба".

Председатель и главный исполнительный директор MOL Жолт Хернади сообщил журналистам, что его компания собирается профинансировать технологические инвестиции в размере 500-700 миллионов долларов, необходимые для диверсификации своих нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, в прошлом году только около 5% потребляемой Slovnaft нефти приходилось на долю нероссийских компаний, но к концу 2023 года эта доля вырастет примерно до 30-35%.

Что такое MOL

Rрупнейшая нефтегазовая компания Венгрии. Pанимается разведкой и добычей, транспортировкой углеводородов, а также эксплуатацией сети магистральных газопроводов. Имеет развитую дистрибьюторскую сеть в РФ по поставкам масел и смазочных материалов.

Напомним, что ранее 3 июня журналисты писали, что в ЕС хотят ослабить санкции против РФ и продлить "зерновое соглашение". Сторонники сохранения договоренностей в рамках "зерновой инициативы" считают, что ослабить санкции против России — это "наименее худший" вариант для сохранения экспорта зерна.