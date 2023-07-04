Защита от атак и дронов: в Кабмине рассказали, как готовят страну к отопительному сезону

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, к началу отопительного сезона Украина планирует накопить 1,8 млн тонн запасов угля и 14,7 млрд кубометров газа.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Украине стараются максимально обезопасить энергетику от российских ракет и дронов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

"Соответствующие задачи и поручения уже давно розданы. Теперь это персональная ответственность, в том числе и руководителей энергетических объектов. Обеспечение инженерной защиты — задача столь же важная, как и восстановление", – отметил он.

По словам Шмыгаля, к началу отопительного сезона Украина планирует накопить 1,8 млн тонн запасов угля и 14,7 млрд кубометров газа. Также продолжается работа по расширению способности экспорта-импорта электроэнергии из Евросоюза.

По данным Минэнерго, все плановые ремонты энергетических объектов ведутся по графику. В Министерстве инфраструктуры говорят, что возобновлено уже 435 объектов теплоснабжения.

Почему отопительный сезон под угрозой срыва

Муниципалитеты уже жалуются в Кабинет министров из-за подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону и говорят, что без отопления в осенне-зимний период могут остаться почти пять миллионов граждан.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и так далее, — все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 его прохождение в целом", — отметили 27 июня в Ассоциации городов Украины.

Напомним, что что Украина в 2023 году планирует полностью отказаться от импортного газа. Для этого, по словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, компания постарается увеличить добычу газа на 8%, а частники — на 16%.

Также Фокус писал, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону Украина хочет заполнить свои газовые хранилища 14 млрд куб. м. газа.