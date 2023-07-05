Авария на ЗАЭС: что россияне собираются повредить — энергоблоки или хранилище ядерных отходов

Российские СМИ активно разгоняют историю о планах Украины ударить ракетами по ЗАЭС. Фокус узнал, какие именно сценарии могут сейчас рассматривать россияне, планируя создать опасную провокацию на оккупированной АЭС в Энергодаре.

Повреждения Запорожской атомной электростанции, которые приведут к невозможности ее будущего функционирования (генерации электроэнергии), — не главная задача Кремля, а вероятных главных сценариев развития событий на ЗАЭС — два. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Главная задача Кремля — усилить давление на украинское военно-политическое руководство, на население и на партнеров Украины, чтобы принудить Украину к переговорам на выгодных Кремлю условиях. Поскольку Украина проявляет стойкость, а Зеленский не соглашается на переговоры (и правильно делает, ведь они бесперспективны, не с кем вести переговоры), то вырисовывается, действительно, сценарий подрыва россиянами ЗАЭС", — сообщил Владимир Омельченко.

По его мнению, вероятных сценариев два. "Первый сценарий уже частично был нарисован российскими СМИ, которые опубликовали историю, будто Украина планирует взорвать хранилище сухих отработанных ядерных отходов, которое находится на площадке ЗАЭС, и что Украина будет атаковать это хранилище британскими ракетами Storm Shadow. Поэтому я рассматриваю такой возможный сценарий: подрыв Россией хранилища отработанных ядерных отходов, где, возможно, найдут обломки Storm Shadow или же сами сделают макет таких обломков, и будут разгонять по миру месседж, что это Украина взорвала хранилище ядерных отходов британской ракетой. Думаю, к этому сценарию следует быть готовыми", — сообщил эксперт.

По его словам, существует также второй сценарий, когда россияне могут повредить системы водоснабжения к реакторной зоне и к зоне выдержки ядерного топлива внутри реактора. "Тогда может произойти полное повреждение реактора, расплавление зоны реактора, это возможно. Хотя, думаю, первый сценарий все же более вероятен, но может быть и комбинация — сначала взорвут хранилище сухих ядерных отходов, а после этого будут пытаться повредить сами реакторы ЗАЭС", — отметил Омельченко.

Возможный сценарий: подрыв Россией хранилища ядерных отходов, где, возможно, потом найдут обломки ракет Storm Shadow

Он отметил: хотя сценарий, когда россияне будут пытаться повредить энергоблоки, не исключается, все же, по его мнению, главным для оккупантов остается возможность создать дезинформационную кампанию, а не серьезно повредить ЗАЭС. "Для них главное — раскрутить информкампанию на весь мир, что это Украина взорвала станцию. Главное для них — не разрушить станцию, а продемонстрировать, будто Украина является ядерным террористом. Но взорвать реакторы и устроить Чернобыль — не думаю, что это у них в планах", — говорит Владимир Омельченко.

Эксперт также отметил, что сейчас украинские партнеры вряд ли готовы к возможным провокациям или диверсиям россиян на ЗАЭС. "Подобная ситуация была с Каховской ГЭС, Украина предупреждала о минировании, а они (наши партнеры) не реагировали. Сегодня тоже ситуация такова, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси все время всех успокаивает и не видит, что там на станции минирование, и что главная угроза — российские террористы на территории ЗАЭС, а он видит угрозу в украинском контрнаступлении и в том, что ставок может остаться без воды. Гросси, к сожалению, подыгрывает российской стороне, и это беспокоит. На станции остается мониторинговая группа МАГАТЭ, но их допускают только на определенные участки, а не везде. Более 100 человек в секретариате МАГАТЭ — это россияне, и целый департамент безопасности МАГАТЭ возглавляет гражданин России, к сожалению, российская агентура в МАГАТЭ формирует информационное поле", — отметил Владимир Омельченко.

Напомним, 5 июля в МАГАТЭ заявили, что учитывая заявления об угрозе диверсии на Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ внимательно следят за ситуацией на станции, но во время недавних инспекций признаков минирования там не обнаружили.

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии Фокусу рассказал, что Кремль выработал три сценария по ЗАЭС и один из них — военный, рассчитанный на то, что радиоактивное загрязнение местности остановит наступление ВСУ.