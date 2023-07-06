Прописано в законодательстве" в Кабмине рассказали, будут ли повышать налоги в Украине

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возврат к довоенному уровню налогов состоялся с 1 июля. Речь идет об упрощенной системе налогообложения — возврате до 5% вместо 2%.

Налоговая система Украины вернется к довоенным механизмам и показателям после победы. Повышения налогов не предвидится, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля 2023 года, это было прописано в законодательстве. Отчасти мы ожидаем, что возврат налогов к довоенному уровню произойдет после принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа", – отметил глава правительства.

Он объяснил, что будет отменена упрощенная система налогообложения. Так, ставка по налогам вернется на уровень 5%, вместо 2%.

"Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем, и, уверен, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Могут ли снизить налоги

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ему нравится идея снизить налоги, но никак не во время войны.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги", — отметил он.

По его словам, после победы у нашей страны будет больше возможностей. А сейчас Украина нуждается в новом рациональном налоговом договоре между государством и обществом, а также в реальном легализации имущества

Как изменятся цены на бензин

На фоне возврата довоенного налогообложения топливо в Украине подорожает, в среднем, на 5 гривен за литр. По его словам, в результате такого изменения автозаправочные станции будут платить больше налогов, а Вооруженные Силы Украины получат дополнительную финансовую поддержку.

"Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам в очередной раз поддерживать Вооруженные Силы Украины в борьбе с российским агрессором", — отметил Шмыгаль.

Отметим, что акцизы выглядят так:

на бензин — 213,5 евро за 1000 л;

на дизельное топливо — 139,5 евро за 1000 л.

Напомним, информация о том, что летом в Украину вернется налог в 20% на все виды топлива появилась еще в конце марта.

Подробнее об этом можно узнать в статье Фокуса "Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля".