"Газпром" угрожает Украине санкциями из-за иска на $5 млрд: что произошло

Российский монополист утверждает, что позиция "Нафтогаза" может привести к блокировке всех операций между Украиной и Россией.

Если "Нафтогаз Украины" обратится в арбитражные суды по делу против российского газового монополиста "Газпром", то россияне обещают ответить санкциями против украинской компании. Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает российское агентство Интерфакс.

Он пожаловался, что "Нафтогаз" через суды в США хочет взыскать с России несколько миллиардов. Поэтому если украинская компания не откажется от этих претензий, Россия вынуждена будет ввести санкции из-за "недобросовестных действий" со стороны "Нафтогаза".

"Это может привести к блокировке каких-либо операций между российскими компаниями и Нафтогазом", – заявил россиянин.

Алексей Миллер также обвинил "Нафтогаз" в том, что компания якобы отказывается принимать газ в точке входа "Сохрановка", которая находится на оккупированной российскими войсками территории. А "Газпром" должен платить за транзит за транзит газа в соответствии с действующим контрактом.

Еще глава правления "Газпрома" сказал, что компания не будет принимать участия в рассмотрении исков, поданных против нее в арбитражные суды Швейцарии и Швеции. Все потому, что эти страны поддерживают санкции против РФ. Миллер назвал арбитражное разбирательство нелегитимным в таких условиях

"Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это рассмотрение говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации", – подчеркнул Алексей Миллер.

Напомним, 23 июня этого года стало известно, что "Нафтогаз" и еще пять компаний группы хотят принудительно взыскать с России 5 миллиардов долларов компенсации за убытки и утраченное имущество из-за оккупации Крымского полуострова. Все потому, что Россия с апреля 2023 года игнорирует решение Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года о выплате компенсации "Нафтогазу".

"Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Еще Фокус сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". Известно, что украинская компания требует от российской деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, поскольку "Газпром" рассчитался не полностью.