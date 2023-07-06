Первый случай: Болгария может продать Украине ядерные реакторы производства РФ, — WSJ

По данным издания, "Энергоатом" может получить оборудование, связанное с недостроенной атомной электростанцией "Белене".

Болгария в ближайшее время может продать Украине ядерные реакторы российского производства. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно предлагаемому соглашению, болгарская государственная энергокомпания NEK планирует продать украинскому "Энергоатому" оборудование, связанное недостроенной атомной электростанцией "Белене". Предполагается, что стоимость этого оборудования составит не менее 600 миллионов евро.

Согласно сообщению издания, это станет первым случаем использования ядерной энергии российского производства для увеличения производства электроэнергии в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России.

"Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, которое давно дружит с Москвой, рассматривает эту сделку, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза", — добавляет издание.

Напомним, что 21 апреля президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заключил с исполнительным директором американской компании Holtec International Крисом Сингхом соглашение о развертывании малых модульных реакторов (SMR) в Украине.

А согласно заявлению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко от 21 апреля, на полное восстановление энергетической системы Украины понадобится от пяти до семи лет и больше двух миллиардов долларов.