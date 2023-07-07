Пенсия с отсрочкой в Украине: в ПФУ рассказали, как увеличить сумму выплат
Если у граждан есть право на пенсию по возрасту, но они решают продолжать работать и отложить получение пенсии, то выплаты будут назначены с учетом их накопленного страхового стажа.
Граждане Украины имеют возможность отложить выход на пенсию, что позволит им получать более высокие выплаты в будущем. Если страховой стаж составляет не менее 29 лет, то граждане могут уйти на пенсию по возрасту в 60 лет. Те, у кого страховой стаж от 15 до 19 лет, могут выйти на пенсию в 65 лет. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Как работает процедура отсрочки
Процедура пенсии с отсрочкой работает следующим образом. Тем, кто имеет право на пенсию по возрасту, но решает продолжить работу и отсрочить получение пенсии, назначается пенсия с учетом накопленного страхового стажа на день обращения за ее назначением. Данная информация содержится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Как увеличивается сумма пенсии при отсрочке?
- За каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца после достижения пенсионного возраста, пенсия увеличивается на 0,5% при отсрочке на период до 60 месяцев.
- При отсрочке выхода на пенсию свыше 60 месяцев за каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца после достижения пенсионного возраста, пенсия увеличивается на 0,75%.
- Если человек откладывает выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то он получает дополнительную надбавку к пенсии в размере 6% за каждый год отсрочки (0,5% умножается на 12 месяцев).
Например, при двухгодичной отсрочке пенсии надбавка составит 12% (0,5% умножается на 24). Если отсрочка продлится шесть лет (72 месяца), то основная сумма пенсии увеличится на 54% (0,75% умножается на 72).
Как сообщить о желании выйти на пенсию с отсрочкой?
Чтобы отложить выход на пенсию, человек должен сообщить о своем желании до достижения пенсионного возраста в Пенсионный фонд Украины.
В случае, если человек не уведомил о своем желании, но в Реестре застрахованных лиц есть информация о его страховом стаже (цифровая версия трудовой книжки), пенсия будет автоматически назначена, начиная со следующего дня после достижения пенсионного возраста.
Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его трудовая книжка не цифровая, то считается, что он выразил желание выйти на пенсию позже.
При обращении за назначением пенсии с отсрочкой она назначается со дня, следующего за последним днем месяца, в котором был получен полный месяц страхового стажа, если обращение произошло не позднее трех месяцев с этой даты. Если пенсионер обратился за назначением пенсии позже, она будет назначена со дня обращения.
Напомним, в ПФУ рассказали, как получать надбавки к своим ежемесячным выплатам в зависимости от возраста, инвалидности и стажа работы.