Бумажные квитанции уйдут в прошлое: как в Киеве цифровизируют оплату коммуналки

Фокус рассказывает, как киевлянам избавиться от бумажных квитанций для оплаты коммуналки и как получать онлайн-платежки.

Некоторым киевлянам больше не будут рассылать бумажные квитанции на оплату коммунальных услуг. Вместо них жители столицы смогут оплачивать счета по онлайн квитанциям, сообщается на сайте Центра коммунального сервиса.

Как отказаться от бумажных платежек

В личном кабинете потребителя с 10 июля будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. В этом окне нужно будет выбрать нужный вам адрес, по которому вы хотите отказаться от бумажного счета.

Если у вас есть несколько объектов и вы хотите отказаться от бумажных счетов-сообщений по всем адресам, нужно нажать кнопку "Отказаться для всех объектов".

Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений по одному выбранному объекту, тогда нужно выбрать "Перейти к настройкам" и выбрать объект, по которому хотите отказаться от бумажных сообщений.

После этого на электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных квитанций.

Киевляне будут оплачивать коммунальные услуги по электронным квитанциям Фото: ЦКС

Почему бумажные квитанции заменяют электронными

Во-первых, онлайн-квитанции быстрее поступают к потребителю с помощью электронных сервисов:

личного кабинета потребителя;

мобильного приложения "Коммуналка";

сайтов исполнителей жилищно-коммунальных услуг и другие платформы.

Еще такие квитанции являются предпочтительными с точки зрения сохранения окружающей среды.

К слову, недавно у киевлян появилась возможность оплачивать коммунальные услуги в несколько кликов в приложении "Киев Цифровой". Для того, чтобы быстро начать пользоваться этой функцией, достаточно будет лишь добавить свой личный адрес проживания.

Напомним, 5 июля стало известно, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, местные бюджеты смогли накопить свыше 150 миллиардов гривен, поэтому у них должна быть возможность заняться финансированием водоканалов. Это поможет сохранить деньги в кошельках людей.