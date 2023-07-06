Удобно со смартфона. Жители Киева могут по-новому оплачивать коммуналку: инструкция

По информации руководителя цифровой трансформации столицы Петра Оленича, в обновленной версии приложения "Киев Цифровой" добавлена специальная услуга. Нужно только добавить адрес.

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Рутинные вещи для жителей столицы станут еще проще. Теперь за коммунальные услуги можно платить в одном приложении в несколько кликов. Об этом сообщает пресс-служба "Киев Цифрового" 6 июля.

По словам руководителя цифровой трансформации Киева, заместителя мэра Петра Оленича, киевляне получили возможность не только быстро оплачивать услуги, но и сохранять квитанции в приложении, а также подавать показания счетчиков.

"Вы просили — мы сделали. В "Киев Цифровой" теперь можно оплачивать коммунальные услуги", — говорится в сообщении.

Жители столицы смогут оплатить коммуналку не выходя из дома Фото: Telegram Жители столицы смогут оплатить коммуналку не выходя из дома Фото: Telegram

Для того, чтобы быстро начать пользоваться этой функцией, достаточно будет лишь добавить свой личный адрес проживания. После этого все счета и квитанции будут автоматически подтягиваться к профилю и будут там храниться.

Как только придет новая платежка для оплаты коммунальных услуг, жители Киева будут получать уведомление.

Этой новостью поспешили поделиться и в Киевской городской государственной администрации, где подтвердили, что сервис для оплаты услуг стал еще более функциональным.

Обновление уже доступно в приложениях App Store и Google Play для iOS и Android-устройств, соответственно.

Напомним, 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны. Местные бюджеты смогли накопить свыше 150 миллиардов гривен, поэтому у них должна быть возможность заняться финансированием водоканалов. Это поможет сохранить деньги в кошельках людей.