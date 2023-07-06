Зручно зі смартфона. Жителі Києва можуть по-новому оплачувати комуналку: інструкція

За інформацією керівника цифрової трансформації столиці Петра Оленича, в оновленій версії застосунку "Київ Цифровий" додано спеціальну послугу. Потрібно тільки додати адресу.

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Рутинні речі для жителів столиці стануть ще простішими. Відтепер за комунальні послуги можна платити в одному додатку в кілька кліків. Про це повідомляє пресслужба "Київ Цифрового" 6 липня.

За словами керівника цифрової трансформації Києва, заступника мера Петра Оленича, кияни отримали змогу не тільки швидко оплачувати послуги, а й зберігати квитанції в застосунку, а також подавати показання лічильників.

"Ви просили — ми зробили. У "Київ Цифровому" відтепер можна оплачувати комунальні послуги", — йдеться в повідомленні.

Жителі столиці зможуть оплатити комуналку не виходячи з дому Фото: Telegram Жителі столиці зможуть оплатити комуналку не виходячи з дому Фото: Telegram

Для того, щоб швидко почати користуватися цією функцією, достатньо буде лише додати свою особисту адресу проживання. Після цього всі рахунки та квитанції автоматично підтягуватимуться до профілю і будуть там зберігатися.

Щойно прийде нова платіжка для оплати комунальних послуг, жителі Києва отримуватимуть повідомлення.

Цією новиною поспішили поділитися і в Київській міській державній адміністрації, де підтвердили, що сервіс для оплати послуг став ще більш функціональним.

Оновлення вже доступне в додатках App Store і Google Play для iOS і Android-пристроїв, відповідно.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни. Місцеві бюджети змогли накопичити понад 150 мільярдів гривень, тому в них має бути можливість зайнятися фінансуванням водоканалів. Це допоможе зберегти гроші в гаманцях людей.