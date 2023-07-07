Украина хочет присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству: зачем это нужно

Следующие шаги в процессе подачи заявок будут определены на встрече всех представителей Транстихоокеанского партнерства в средине июля, заявил глава МИД Новой Зеландии.

Украина хочет присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Заявку наша страна подала еще 5 мая 2023 года, сообщает информагентство Reuters.

По словам министерства иностранных дел Новой Зеландии следующие шаги в процессе подачи заявок будут определены на встрече всех представителей CPTPP. Мероприятие должно состояться 16 июля.

При этом министр экономики Японии Шигеюки Гото, по словам журналистов, заявил, что Япония, как член CPTPP, "тщательно оценит, полностью ли Украина соответствует высокому уровню соглашения" с точки зрения доступа к рынку и правил.

Транстихоокеанское партнерство: что это за соглашение

Это торгово-экономическое объединение, созданное для организации зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его основали в феврале 2016 года. Весной 2018 года договор был обновлен после того, как президент Дональд Трамп вывел США из предыдущего соглашения. С тех пор объединение носит название Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства (CPTTP).

Какие страны уже присоединились к соглашению

По состоянию на июль 2023 года в CPTPP включает 11 старн:

Австралию;

Бруней;

Канаду;

Чили;

Японию;

Малайзию;

Мексику;

Новую Зеландию;

Перу;

Сингапур;

Вьетнам.

При этом 12 государством-членом CPTTP должна стать Великобритания, которая объявила о своем желании еще в феврале 2021 года.

Зачем Украине Транстихоокеанское партнерство

В Министерстве экономики Украины ранее объясняли, что соглашение "позволит Украине в либерализации нетарифных ограничений в торговле товарами и услугам со странами этого региона, откроет доступ на новые рынки сбыта".

Кроме того, благодаря соглашению у нашей страны появится расширенный доступ к прямым иностранным инвестициям. В частности, основными инвесторами в экономику стран Транстихоокеанского партнерства являются США, Великобритания и страны ЕС.

Напомним, в мае этого года в Комитете по международной торговле Европейского парламента одобрили продление еще на один год отмену действий ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт. Решение касается:

овощей и фруктов, на которые распространена система входных цен;

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Кроме того Великобритания в рамках поддержки украинской экономики также отменила все пошлины на экспорт из Украины.