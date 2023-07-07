Обманули государство: переселенцы незаконно получили почти 900 млн помощи, - Счетная палата

Специалисты отмечают, что проверить фактическое место проживание переселенца очень сложно, особенно это касается тех, что оформлял выплаты через "Дію".

Украинские переселенцы неправомерно получили минимум 893 миллиона гривен выплат от государства. При этом многие граждане до сих пор получают выплаты, сообщает Счетная палата.

"Аудиторы Счетной палаты подсчитали: переселенцы неправомерно получили минимум 893 млн грн. На эти средства можно было бы приобрести 5 "байрактаров" или 610 дронов-камикадзе для ВСУ. Также пока неизвестно, прекратили ли выплаты таким ВПЛ", – сказано в сообщении.

По информации аналитиков, более 151 тысячи граждан уехали из Украины после начала полномасштабной войны. Из них 94 тысячи продолжают получать выплаты от государства.

Отмечается, что проверить фактическое место проживание переселенца очень сложно, особенно это касается тех, что оформлял выплаты через "Дію". В счетной палате рассказали, как некоторые граждане незаконно получают социальные выплаты. Например, в Днепре мужчина из числа ВПЛ оформил выплаты на себя и на своих двоих детей и получил 60 тысяч гривен за 10 месяцев. Позже оказалось, что дети временно проживают в Грузии вместе с матерью.

В этом же городе Днепре пособие на детей оформили одновременно и отец, и мать. А в Киеве мужчина с 2021 года получает выплаты, хотя не имеет на это права. А после полномасштабного вторжения РФ он переехал из Подольского в Дарницкий район и снова оформил пособие на проживание.

Почему некоторым переселенцам отменяют выплаты

Как отмечают специалисты, государственную помощь ВПЛ могут отменить, если:

территориальную общину, откуда переехал переселенец, исключили из Списка территорий, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных территорий. Исключением являются люди, которые документально подтвердили, что их жилье непригодно для проживания (повреждено или уничтожено) в результате российской агрессии;

переселенец не проинформировал об изменении фактического места жительства соответствующие органы. При этом прекращается только выплата пособия, а справка ВПЛ остается действительной;

ВПЛ находится за границей более 60 дней. В таком случае аннулируются как государственные выплаты, так и сам статус.

Напомним, 5 июня в Минреинтеграции сообщили о полном погашении задолженности по выплатам пособия на проживание внутренне перемещенным лицам по состоянию на 31 мая. Также Фокус рассказывал, какие выплаты предусмотрены ВПЛ в 2023 году.